Instagram apre al mondo degli NFT con i primi test

Anche su Instagram arrivano gli NFT

Ormai il mondo viaggia a ritmi inesorabili, e tra NFT e metaverso, non riusciamo più a stargli dietro. Solo che tutto attorno a noi si evolve e anche Instagram è pronto ad aprirsi in futuro al mondo degli NFT, con dei test che faranno debuttare questi contenuti anche sul social.

La conferma arriva da Adam Mosseri, che ha raccontato il viaggio di Instagram verso gli NFT su Twitter. Il CEO ha quindi spiegato l’evolzione dell’app che accoglierà i contenuti a partire dalla prossima settimana.

NFT su Instagram. Questa settimana inizieremo i test per i beni digitali collezionabili con una serie di creator degli USA e collezionisti che saranno in grado di condividere gli NFT sul social. Non ci saranno tasse associate al postarli o al condividere questi collezionabili digitali su Instagram. Ci vediamo la prossima settimana!

Al momento non ci sono troppi dettagli sulla funzione, ma sappiamo che sarà possibile condividere questi beni digitali senza costi. Non conosciamo quindi come gli NFT si inseriranno nella fauna di Instagram e quali saranno le feature caratterizzanti, o i cambiamenti apportati.

E voi siete curiosi di scoprire con i non fungible token debutteranno sull’app? Fate uso di NFT e pensate siano la frontiera del futuro, così come il metaverso?

Instagram sta anche testando un nuovo formato dei suoi contenuti, ovvero quello a schermo intero. Questa notizia ha scosso gli utenti dell’app, che di recente si sono trovati anche ad affrontare una fake news diffusa su TikTok in merito a una nuova presunta funzione.

