HowTo

Martina Pedretti | 22 Dicembre 2023

funko intelligenza artificiale

Sui social spopolano i Funko Pop personalizzati con l’AI: come creare il proprio

Su TikTok e Instagram state vedendo persone che condividono i loro Funko Pop personalizzati? Se volete scoprire come crearli siete nel posto giusto, ma sappiate che, ovviamente, serve l’intelligenza artificiale.

La piattaforma a cui rivolgersi è Microsoft Image Creator, che consente agli utenti di creare il loro Funko Pop personalizzato con la potenza dell’intelligenza artificiale.

Image Creator è un generatore di immagini che usa l’intelligenza artificiale, fornito da Microsoft. Il portale aiuta alle persone di creare immagini basate su specifiche indicazioni testuali con riferimenti estratti da Internet.

Lo strumento ha iniziato a guadagnare popolarità quando più utenti su Twitter hanno iniziato a creare versioni Funko Pop di se stessi e a condividerle sulla piattaforma. A differenza di altri siti di immagini generate dall’intelligenza artificiale, Image Creator è gratuito per chi ha un account Microsoft.

La Funko ha il proprio strumento di personalizzazione che consente agli utenti di creare figure personalizzate da acquistare, ma non è così dettagliato come le interpretazioni di Image Creator. È importante notare che i Funko Pop creati dall’intelligenza artificiale non possono essere acquistati fisicamente e sono per puro divertimento.

Come utilizzare Microsoft Image Creator per creare un Funko Pop personalizzato? Un utente ha creato un modello che consente agli utenti di compilare la descrizione del proprio Funko Pop, che permette di dare vita al prodotto finale. Sulla piattaforma ne esistono anche altri, come questo.

Nel testo si possono aggiungere particolari legati agli abiti indossati, ai capelli, alle proprie passioni e molto altro. Dopo aver compilato le diverse caselle, l’utente può premere “Genera” per creare il proprio Funko Pop. In pochi secondi la piattaforma fornirà una versione generata proprio dalla nostra descrizione. Se il risultato non dovesse soddisfarvi potete anche riprovare, cliccando nuovamente su “Genera“.

Una volta creati, questi Funko Pop generati dall’intelligenza artificiale possono essere condivisi con altri tramite il pulsante Condividi o salvando l’immagine.

I veri Funko Pop personalizzati possono essere creati nella sezione “Pop Yourself” sul sito web. Sebbene le opinioni sulle personalizzazioni siano molto più limitate rispetto alla versione AI, si tratta di figure con licenza ufficiale, che gli utenti possono acquistare veramente, ma solo negli USA.