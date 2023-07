HowTo

Andrea Sanna | 3 Luglio 2023

Instagram

Instagram: ecco il canale broadcast

A febbraio vi abbiamo parlato dell’intenzione di Instagram di introdurre una nuova funzione. Parliamo del canale broadcast (qui per scoprire di cosa si tratta). Come noto questa principalmente utilizzata dai creator, ma chiunque può creare un canale di questo tipo con cui condividere con i propri follower messaggi di un certo tipo. Si parla di annunci, contenuti esclusivi e così via. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo insieme come creare un canale broadcast su Instagram.

Come creare un canale broadcast

Coloro che si iscrivono al canale potranno reagire ai messaggi inviati con le reazioni (che conosciamo e sono presenti anche sugli altri social di Meta da Facebook a WhatsApp). Altra cosa: i canali broadcast sono pubblici, chiunque può trovarli, ma sono chi è tra i tuoi follower può iscriversi.

Ma vediamo ora com’è possibile creare un canale broadcast su Instagram sia su iOS che su Android. Una volta che vi troverete all’interno dell’app, vi basterà seguire questi semplici passaggi:

Passaggi canali broadcast Instagram

A questo punto sarà importante seguire altri cinque passaggi fondamentali:

Per prima cosa dovrai dare un nome la tuo canale. Scegli poi un pubblico per il tuo canali. Seleziona quando termina il canale. Scegli se mostrare o meno il canale nel tuo profilo. Tocca Crea canale broadcast in basso.

Come trovare canali broadcast Instagram

Come invitare le persone a iscriversi?

Ci sono diversi modi per poter invitare le persone a iscriversi al tuo canale broadcast su Instagram. Nel momento in cui invii il primo messaggio sul canale, tutti i tuoi follower riceveranno una notifica che li invita a iscriversi.

Conosciamo però le altre possibili opzioni per potersi iscrivere al canale broadcast: