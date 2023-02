HowTo

Andrea Sanna | 17 Febbraio 2023

Instagram

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione su Instagram. Mediante un post ha introdotto l’arrivo dei canali broadcast, con una messaggistica unidirezionale, esattamente come avviene già su Telegram. Per ora tocca un gruppo ristretto di creator, ma l’intento è quello di espandere il tutto anche su Facebook e Messenger.

Ma cosa sono i canali brodcast e cosa consentiranno di fare su Instagram? Semplicemente consentiranno ai content creator di condividere per l’appunto i propri progetti o dare aggiornamenti mediante la casella di posta dei follower. Un qualcosa che già abbiamo avuto modo di vedere su Telegram, per l’appunto.

I creator di Instagram possono condividere gli aggiornamenti di testo, o ancora clip audio, foto e contenuti di vario tipo. Chi deciderà di far parte di questi canali potrà reagire ai messaggi, votare i vari sondaggi in questione, senza però poter conversare come avviene abitualmente in una normale chat.

A inaugurare questa nuova funzione di Instagram è stato proprio Mark Zuckerberg nel suo Meta Channel, dove condividerà notizie e aggiornamenti riguardanti il mondo di Meta.

A oggi sono pochi i creator, tralasciando Mark Zuckerberg che hanno questo privilegio e qui di seguito vi riportiamo già un primissimo elenco, condiviso anche da HdBlog:

Al momento quello di Instagram è un test e l’azienda sta cercando quindi di introdurre anche delle altre funzionalità. Pare siano già previste alcune modifiche in arrivo, tra qui quella appunto di testare la stessa funzione anche su Facebook e Messenger. Staremo a vedere!