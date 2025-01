Come eliminare i media WhatsApp per liberare spazio

HowTo

Martina Pedretti | 7 Gennaio 2025

Scopri come fare per eliminare i media su WhatsApp per liberare spazio sul telefono, dagli audio fino alle immagini superflue

WhatsApp è una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, grazie alla possibilità di inviare messaggi, foto, video e audio in modo semplice e immediato. Tuttavia, l’accumulo di media ricevuti può riempire rapidamente la memoria del telefono, rendendo necessario un intervento per liberare spazio. Ecco una guida dettagliata su come eliminare i file multimediali non necessari, inclusi quelli nascosti, e recuperare spazio prezioso sul dispositivo.

Eliminare i contenuti multimediali dalla galleria

Per impostazione predefinita, WhatsApp salva automaticamente i media ricevuti nella galleria del telefono. Segui questi passaggi per ripulire facilmente la galleria:

Apri l’app Galleria o Foto del telefono. Cerca le cartelle Immagini WhatsApp e Video WhatsApp. Se non le trovi, potrebbero essere nascoste (spiegheremo più avanti come accedervi). Seleziona le immagini e i video che vuoi eliminare. Svuota il cestino per rimuovere definitivamente i file. Non dimenticare di controllare ed eliminare la cartella delle GIF animate, che spesso contiene file inutili.

Accedere ai media nascosti su Android

Non tutti i media di WhatsApp sono visibili nella galleria. I file delle conversazioni archiviate, ad esempio, vengono salvati in cartelle nascoste su Android. Ecco come trovarli:

Apri il file browser del telefono. Vai su Memoria interna > Android > WhatsApp > Media. Troverai diverse cartelle, come Immagini, Video, Audio, Documenti e Stickers. Ogni cartella ha sottocartelle Privati e Inviati, che contengono rispettivamente i media delle conversazioni archiviate e i file inviati. Seleziona ed elimina i file che non vuoi conservare.

Sfortunatamente, iOS è particolarmente restrittivo con la gestione dello spazio di WhatsApp, ed è difficile eliminare solo i file multimediali senza perdere i messaggi di testo. Da Impostazioni > Archiviazione e dati > Gestisci archiviazione di WhatsApp si possono filtrare i file per chat. Cliccando sulle singole chat e selezionando Rivedi ed elimina elementi si possono cancellare determinati file.

Svuotare la cache di WhatsApp

Anche se svuotare la cache non rimuove i file multimediali, può migliorare le prestazioni dell’app e liberare spazio occupato da file temporanei:

Vai su Impostazioni > App > WhatsApp > Archiviazione. Tocca Svuota cache.

Pulire periodicamente i media di WhatsApp è fondamentale per mantenere il telefono efficiente e i backup più leggeri. Questo non solo libera spazio, ma previene anche il trasferimento di file inutili su nuovi dispositivi durante il ripristino dei dati.