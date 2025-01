WhatsApp pensa a una nuova funzione per emoji, adesivi e GIF

News

Martina Pedretti | 6 Gennaio 2025

WhatsApp

WhatsApp presto permetterà di gestire l’animazione della chat per emoji e adesivi

WhatsApp, una delle piattaforme di messaggistica più popolari al mondo, si prepara a introdurre una nuova funzionalità che promette di migliorare l’esperienza utente. Stiamo parlando della gestione delle animazioni di emoji, adesivi e GIF.

Questa novità è stata individuata nella versione beta 2.25.1.10 di WhatsApp per Android ed è già in fase di test per un numero limitato di utenti.

La nuova opzione consente di personalizzare le animazioni di emoji e sticker nelle conversazioni, per offrire maggiore controllo su come e quando queste dovrebbero essere riprodotte. Fino ad oggi, le emoji e gli adesivi animati erano sempre visibili in movimento, ma con questa nuova impostazione sarà possibile disattivarne l’animazione, lasciandoli statici finché non verranno attivati manualmente dall’utente.

Come funzionerà la nuova funzione

Gli utenti potranno decidere individualmente se attivare o disattivare l’animazione per ciascun elemento: emoji, adesivi o GIF. Una volta attivata l’opzione, tutti gli elementi selezionati si animeranno automaticamente. Al contrario, disattivando l’animazione, questi rimarranno fermi finché non verranno toccati o cliccati.

Un esempio pratico di utilizzo potrebbe essere quello di chi preferisce visualizzare solo alcune animazioni, evitando il fastidio di emoji in continuo movimento durante le chat. È anche possibile selezionare un’opzione che consente di attivare contemporaneamente l’animazione per tutti e tre gli elementi.

Quando arriva la funzione

Attualmente, la funzione è accessibile solo a un gruppo ristretto di utenti che partecipano al programma beta di Google Play. Tuttavia, l’azienda ha dichiarato che la nuova caratteristica sarà presto disponibile per tutti gli utenti attraverso una versione stabile dell’app.

Inoltre WhatsApp presto lancerà i chatbot AI e su iOS è in arrivo il tastierino numerico per le chiamate. Infine è anche arrivato un pulsante per rispondere più facilmente ai messaggi vocali.