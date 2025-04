Come eliminare rapidamente i vecchi post di Facebook

HowTo

Martina Pedretti | 24 Aprile 2025

Facebook ha la (fastidiosa) abitudine di riportare alla luce vecchi ricordi che forse preferiremmo dimenticare: una foto imbarazzante del 2010, un post fuori luogo, o un commento che oggi ti fa rabbrividire. E se un potenziale datore di lavoro o una nuova conoscenza dovesse vederli? Per fortuna, oggi è più facile che mai dare una bella sistemata al proprio profilo.

1. Guarda il tuo profilo “dall’esterno”

Prima di tutto, scopri cosa vede chi non è tra i tuoi amici. Basta aprire il tuo profilo, cliccare sui tre puntini e selezionare “Visualizza come”. In questo modo capirai immediatamente quali contenuti sono pubblici.

2. Elimina o archivia i post vecchi

Se trovi qualcosa di cui vuoi liberarti, clicca sui tre puntini accanto al post e scegli se “Spostare nel cestino” (verrà eliminato dopo 30 giorni) o “Archiviare” (rimane visibile solo a te). Una soluzione rapida e indolore per dire addio ai ricordi scomodi.

3. Nascondi i post senza eliminarli

Non vuoi cancellarli, ma nemmeno lasciarli in bella vista? Modifica la privacy di singoli post: seleziona “Modifica pubblico” e scegli “Solo io” o personalizza a chi mostrarli. Perfetto per contenuti a cui sei affezionato, ma che preferisci non condividere con tutti.

4. Nascondi in blocco tutti i vecchi post pubblici

Facebook offre anche uno strumento per nascondere in massa i post pubblici sulla Timeline. Facebook offre anche uno strumento per nascondere in massa i post pubblici sulla Timeline. Per farlo, vai su Impostazioni e Privacy > Impostazioni > Impostazioni per il pubblico e seleziona Amici o Personalizzati per limitare chi può visualizzare i tuoi post.

5. Usa il Registro attività per trovare tutto

Dal tuo profilo, accedi al Registro attività per vedere un elenco dettagliato delle tue interazioni. Filtra per data, tipo di contenuto o persona per trovare e modificare facilmente post, like, tag e altro.

6. Scarica i tuoi dati prima di eliminare

Vuoi salvare i tuoi ricordi prima di cancellarli? Vai su Impostazioni > Scarica le tue informazioni, scegli cosa conservare e salva tutto sul tuo dispositivo.

Un piccolo sforzo ora può evitare grandi imbarazzi in futuro. Tempo di pulizie digitali!