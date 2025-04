News

Nicolo Figini | 3 Aprile 2025

ai Facebook

Vi spieghiamo come disattivare e togliere Meta AI su Facebook. Ecco se si può disabilitare dal social. Le istruzioni

Siete curiosi su come disattivare Meta AI su Facebook? Se siete contrari all’intelligenza artificiale vi sveliamo come nascondere i contenuti suggeriti. Tutte le istruzioni necessarie.

Come togliere Meta AI da Facebook

L’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante e si sta integrando sempre di più all’interno della società di oggi. L’abbiamo vista implementata nelle ricerche di ChatGPT ma risulta anche fondamentale per la costruzione di robot umanoidi con la personalità simile a quella degli essere umani.

LEGGI ANCHE: Con iOS 18.5 arriveranno le emoji delle popstar? Facciamo chiarezza

Dal mese di marzo 2025 Meta AI è stata introdotta anche su Facebook, ma come si elimina? Purtroppo dobbiamo mettervi di fronte a un’amara verità: questa opzione non può essere rimossa ma solamente limitata.

Esistono alcuni passaggi che si possono compiere per tentare di accantonarla e non renderla presente tanto quanto dovrebbe essere. Se siete pronti, allora cominciamo subito le semplici istruzioni su come disabilitare Meta AI.

Come rimuovere l’AI dai post e dai suggerimenti

Come rimuovere l’AI dai post e dai suggerimenti di Facebook? Non è possibile e ve lo abbiamo già anticipato in precedenza all’interno di questo articolo.

Tuttavia, alcune azioni possono limitarla andando a cliccare i tre puntini accanto al contenuto suggerito dall’intelligenza artificiale.

A questo punto dovrete selezionare Nascondi Meta AI oppure Non mi interessa e le future interazioni verranno ridotte. Ma non finiscono qui le opzioni possibili.

LEGGI ANCHE: Inventati i robot umanoidi che aiuteranno nelle scuole e negli hotel

Attraverso le impostazioni si possono anche disattivare i suggerimenti basati sull’intelligenza artificiale. Inoltre è consigliabile di evitare parole chiave che possano attivare i suggerimenti automatici. Proprio per tale ragione, dovete andare su Impostazioni, Preferenze e Feed.

Ecco come disattivare, in qualche modo, Meta AI su Facebook. Procedimenti simili possono essere attuati anche sugli altri social interessati, ovvero Instagram e WhatsApp.