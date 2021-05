Volete eliminare i titoli che non vi interessano dalla sezione Continua a guardare su Netflix? Ecco una guida su come fare a nasconderli

Quante volte avete iniziato a vedere dei contenuti su Netflix che vi hanno delusi, ma questi compaiono ancora nel vostro Continua a guardare? Ad alcuni, questo non dà fastidio, ma ad altri il reminder continuo di ciò che si ha lasciato indietro causa stress. Ebbene, Netflix consente di eliminare i titoli rimasti in sospeso in Continua a guardare: ecco come fare a toglierli.

Per nascondere titoli dall’attività di visione contenuti, e quindi la cronologia delle visualizzazioni basterà collegarsi semplicemente alla pagina dedicata su Netflix. Questa funzione non serve solo per chi è disturbato dal caos dei contenuti che mai andrà a finire di guardare, ma anche per nascondere qualcosa che non si vuol far scoprire alle persone con cui si usa la piattaforma.

Come eliminare i contenuti da Continua a guardare di Netflix

Il primo passaggio è quello di accedere alla propria pagina Account, per poi aprire Profili e filtro famiglia. Qui basterà scegliere il profilo che si vuole aggiornare e aprire Attività di visione contenuti per quel determinato profilo. A questo punto si dovrà cliccare su Visualizza. Infine, nella pagina Attività, si deve fare click sull’icona Nascondi accanto all’episodio o al film da nascondere. Se si tratta di un episodio di una serie, verrà chiesto se si desidera nascondere l’intera serie o solo la puntata in questione.

Per nascondere tutta l’attività di visione contenuti, selezionare l’opzione Nascondi tutti in basso nella pagina e confermare la tua selezione.

La rimozione di un titolo da tutti i dispositivi collegati può richiedere fino a 24 ore. Pertanto non disperate se la vostra azione sembrerà non andare a buon fine, basterà attendere. In più, quando si sceglie di eliminare i titoli dall’attività di visione contenuti, questi non saranno più visualizzati su Netflix come serie o film guardati. Inoltre non saranno più utilizzati come riferimento per consigliare altri titoli simili, a meno che non li si guardi nuovamente. Ma è assicurato che saranno rimossi dalla riga di Continua a guardare.

