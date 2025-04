Come far tornare l’app Foto in ordine cronologico su iOS 18

HowTo

Martina Pedretti | 31 Marzo 2025

iOS 18 e l’app Foto: un aggiornamento caotico che disorienta gli utenti

Apple ha rinnovato l’app Foto in iOS 18, ma il risultato è stato tutt’altro che positivo per molti utenti. L’aggiornamento ha stravolto l’interfaccia e, soprattutto, ha modificato il metodo di ordinamento delle immagini, passando da “Data di acquisizione” a “Data di aggiunta”. Questo cambiamento improvviso ha reso più difficile trovare le foto nel rullino, causando frustrazione tra gli utenti.

Se anche tu sei tra coloro che si sono trovati spaesati di fronte a questa modifica, niente paura: c’è una soluzione semplice per riportare l’ordine delle foto a un sistema più logico.

Cosa ha cambiato Apple nell’app Foto di iOS 18?

Se hai aggiornato il tuo iPhone a iOS 18, avrai subito notato il caos:

Un’interfaccia ridisegnata – Prima l’app utilizzava un sistema a “schede”, ora tutto è stato fuso in una lunga pagina scorrevole.

– Prima l’app utilizzava un sistema a “schede”, ora tutto è stato fuso in una lunga pagina scorrevole. Più “personalizzazione” – Apple ha introdotto nuove opzioni di organizzazione delle immagini, ma per molti utenti sono risultate più confusionarie che utili.

– Apple ha introdotto nuove opzioni di organizzazione delle immagini, ma per molti utenti sono risultate più confusionarie che utili. Ordinamento per “Data di aggiunta” – La modifica più problematica è l’ordinamento predefinito delle immagini, che ora le visualizza in base a quando sono state salvate sul dispositivo, piuttosto che alla data in cui sono state scattate.

Perché il nuovo ordinamento crea problemi

Prima di iOS 18, le foto venivano ordinate per “Data di acquisizione”, ovvero in base al momento in cui erano state scattate. Questo significava che l’ordine del rullino era cronologico, rendendo facile trovare una foto in base al giorno in cui era stata scattata.

Ora, invece, l’ordinamento predefinito è passato a “Data di aggiunta”, quindi se scarichi una foto da WhatsApp, la trasferisci dal computer o importi vecchie immagini, queste potrebbero apparire improvvisamente in cima alla libreria, mentre le foto più recenti potrebbero essere sepolte in mezzo ad altre.

Per chi ha vecchie immagini importate da fotocamere digitali o dispositivi esterni, questa modifica può rendere difficile trovare le foto recenti.

Come ripristinare l’ordinamento corretto in iOS 18

Fortunatamente, c’è un modo semplice per riportare l’app Foto a un ordine più logico. Ecco come fare:

Apri l’app Foto sul tuo iPhone.

sul tuo iPhone. Scorri verso il basso finché la Libreria Foto non occupa tutto lo schermo e compare il menu inferiore con le opzioni “Anni”, “Mesi” e “Tutto”.

finché la Libreria Foto non occupa tutto lo schermo e compare il menu inferiore con le opzioni “Anni”, “Mesi” e “Tutto”. Tocca l’icona di ordinamento in basso a sinistra (due frecce sovrapposte, una verso l’alto e una verso il basso).

in basso a sinistra (due frecce sovrapposte, una verso l’alto e una verso il basso). Seleziona “Ordina per aggiunti di recente” per tornare all’ordine precedente.

Ora le tue foto torneranno ad essere mostrate in base al momento in cui le hai scattate, rendendo più semplice trovarle.

Se anche tu ti sei trovato disorientato da questa modifica, prova il metodo descritto sopra per riordinare le tue foto e riportare un po’ di ordine nel caos dell’app Foto!