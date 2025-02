Come fare il servizio fotografico AI su TikTok

HowTo

Martina Pedretti | 6 Febbraio 2025

TikTok

TikTok, come fare le foto virali dello shooting AI

Negli ultimi giorni, TikTok è stato invaso da immagini di servizi fotografici generate dall’intelligenza artificiale, dando vita a un trend virale che sta conquistando gli utenti. Questa nuova tendenza consente di ottenere scatti dall’aspetto professionale senza la necessità di truccatori, fotografi o set costosi. Ma come si fa a usare questa funzione?

Per iniziare, è necessario scaricare l’app Remini, disponibile sia su AppStore per iOS che su Google Play per Android. Questa applicazione, oltre a migliorare la qualità delle immagini, offre una funzione specifica per generare servizi fotografici in stile professionale grazie all’intelligenza artificiale. Una volta aperta l’app, non è richiesto alcun processo di registrazione: basta accedere direttamente alla sezione “Modeling Photoshoot“.

Dopo aver selezionato questa opzione, potrete scegliere il set che meglio si adatta al vostro stile. L’app vi chiederà quindi di caricare otto foto personali, che verranno elaborate per creare un vero e proprio shooting fotografico digitale. Una volta completato il caricamento, basterà premere su “Continua” per avviare la magia: in pochi istanti, Remini genererà ventiquattro immagini dall’aspetto altamente professionale.

Per vedere il risultato potete guardare i video che il team di Remini ha postato su TikTok, qui e qui.

Anche se l’app richiede un pagamento per l’abbonamento mensile o annuale, è possibile accedere a una prova gratuita per il primo utilizzo. Questo significa che, anche rifiutando l’iscrizione a pagamento, potrete comunque sperimentare la creazione del vostro servizio fotografico AI almeno una volta. Tuttavia, dopo il primo utilizzo gratuito, l’app diventa a pagamento.

Ora che sapete come fare non vi resta che pubblicare i vostri scatti su TikTok, per partecipare alla tendenza virale.

Ecco quindi spiegato come fare il servizio fotografico AI in trend su TikTok!