Dopo settimane di rumor, su Instagram è approdata una nuova funzione, ovvero quella di fissare in alto nel proprio profilo fino a tre post già caricati. Ecco quindi come fare a usare questo nuovo strumento.

Come fissare in alto i post nel feed Instagram

Questo aggiornamento ha finalmente raggiunto l’applicazione in via ufficiale, e i primi account stanno ricevendo la nuova funzione. Infatti non temete se per voi non è ancora disponibile, perché il rollout è appena iniziato.

Come si fissano quindi i post nel profilo Instagram? Il procedimento è facile e lineare, dato che basterà aprire l’app e recarsi sul proprio profilo, per poi selezionare i tre punti delle impostazioni di una qualsiasi delle foto già presenti sul nostro feed. Al momento la funzionalità si può usare da da mobile e una volta fatto tap sui tre punti si aprirà un menù, dove basterà selezionare “Fissa in alto nel profilo“. Come già anticipato, si possono fissare fino a tre contenuti per ogni profilo.

Di conseguenza quando si sceglie di fissare un post nel profilo Instagram, quelli più recenti postati risulteranno secondi a quest’ultimo. Sul feed poi i post fissati si presenteranno con la classica icona della puntina in altro a destra.

L’obiettivo di Instagram è quello di permettere agli utenti di rendere più personalizzato il proprio profilo, presentando direttamente i contenuti che più rispecchiano ogni creator della piattaforma.

