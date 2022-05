Su Instagram parte un restyling: annunciato un nuovo font ufficiale, l'Instagram Sans. Ecco come si presenta nelle Storie e nei Reels

Ecco il nuovo font Instagram Sans per rendere unici i contenuti dell’app

Instagram ha annunciato una novità riguardo il suo, svelando un nuovo font ufficiale. Si tratta dell’Instagram Sans, che andrà a sostituire le parti testuali all’interno dell’app, ma anche per quanto riguarda il lato marketing dell’azienda.

Instagram Sans si ispira a un linguaggio grafico già presente su social network, all’interno del logo ufficiale. Siamo davanti a un insieme di quadrati e cerchi, che l’azienda chiama ‘squicles‘. Questo simbolo “rappresenta l’apprezzamento per la semplicità“, ha spiegato Instagram.

Ecco un esempio del nuovo font:

Instagram Sans

Inoltre il social network ha chiarito di aver lavorato a stretto contatto con diversi linguisti, per rendere il suo font adatto con quanti più linguaggi possibili. Si tratta quindi di un font che può includere anche alfabeti diversi da quello romano, come i kanji giapponesi, il cirillico e l’alfabeto arabo. Esiste poi un secondo font, Instagram Sans Script, che dona più forma ai caratteri, trasformandoli in simboli più energici.

Vi postiamo un esempio della sezione Crea delle nostre Storie, che sembrano aver già accolto il nuovo font:

Il nuovo font di Instagram

Instagram Sans inizierà ad arrivare nelle Storie, per quanto riguarda gli adesivi e il testo, e nei Reels, nelle caption dei contenuti. The Verge ha chiarito che l’obiettivo di Instagram è quello di rendere i contenuti madre dell’app chiari e riconoscibili. Così facendo saranno meno confondibili con i post pubblicati invece su TikTok. Si tratta dell’ennesimo gesto dell’azienda per contrastare l’utilizzo dell’app rivale.

