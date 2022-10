TikTok come Instagram: arriva la modalità Photo Mode per postare un carosello di immagini con musica e didascalia, ecco come funziona

Su TikTok sbarca la modalità Photo Mode per condividere foto in un carosello

Su TikTok è arrivato un aggiornamento che presenta la nuova funzione Photo Mode. Si tratta di una modalità simile al già noto carosello di immagini presenti di Instagram, ma come funziona su questo social?

Questa nuova funzione TikTok permette di postare una serie di foto in formato carosello, e quindi una dietro l’altra come uno slideshow, ovvero una sequenza di foto. L’aggiornamento consente agli utenti di TikTok di condividere più foto fisse in un post, inserendo didascalie fino a 2.200 caratteri.

I nuovi slideshow, che possono anche contenere musica come sottofondo, appaiono nella pagina Per Te degli utenti insieme ai video. In un post sul blog che annuncia la modalità foto, TikTok afferma che i suoi “strumenti di modifica avanzati consentono ai [creatori] di ritagliare facilmente clip, suoni, immagini e testo in un nuovo ambiente di modifica, il tutto all’interno del flusso di creazione di TikTok”.

La Photo Mode sta anche rendendo la pagina Per Te di TikTok molto più simile a Instagram. I primi utenti la stanno usando per condividere meme di testo riciclati e altri contenuti come screenshot e gallery incentrate su un determinato tema.

L’utente potrà bloccare lo scorrimento su una precisa foto, ma anche fare swipe e tornare indietro su una precisa diapositiva. Photo Mode di TikTok inoltre permette di aggiungere un testo, di massimo 2.200 caratteri, per raccontare o spiegare il contenuto.

