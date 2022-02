Su Instagram sono in arrivo i Mi Piace alle Storie: ecco come funzionano questi nuovi mi piace, come usarli e da quando.

Come funzionano i Mi piace alle Storie Instagram

Adam Mosseri ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione su Instagram, ovvero i Mi piace alle Storie! Di questa novità si era già parlato in passato come di uno strumento in fase di test, ma ora la conferma è arrivata. Infatti gli utenti potranno interagire privatamente con le Storie delle altre persone sull’app.

Ma come funzionano i Mi Piace alle Storie Instagram? A spiegarlo arriva direttamente il CEO dell’app, che ne ha parlato in un video Twitter. La dinamica è la stessa delle reazioni che già si possono inviare in risposta veloce alle Storie degli altri utenti. Il nuovo pulsante Mi piace per le storie apparirà tra il campo del messaggio e l’aeroplanino di carta, nella parte inferiore delle storie. Sarà rappresentato da un’icona a forma di cuore, tappabile per inviare il proprio like.

La differenza è che i Like non saranno mostrati come un messaggio privato, dato che questi saranno segreti. Chi riceve i Mi Piace alle Storie non potrà vedere da chi sono arrivati, ma visualizzerà solo un conteggio, accompagnato dall’icona a forma di cuore. Questo contatore apparirà proprio accanto a quello delle visualizzazioni ricevute dalla pubblicazione del contenuto effimero. Solamente chi ha postato la Storia su Instagram potrà vedere il conteggio dei Mi Piace ricevuti in totale.

Quando arrivano i like alle Storie

Adam Mosseri ha annunciato che il rollout della funzione è iniziato. Pertanto quando arrivano i Like alle Storie Instagram in Italia? Al momento la funzione non è ancora disponibile, ma ormai sembra trattarsi di una questione di giorni, o al massimo di settimane.

Rimaniamo quindi in attesa di avere questa funzionalità, e fateci sapere se a voi è già arrivata!

