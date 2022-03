Su Instagram ha debuttato una nuova funzione, chiamata Preferiti. Ma di cosa si tratta? Come funziona? Ecco la spiegazione.

Cosa sono i Preferiti di Instagram

Il feed di Instagram cambia, e ora sarà possibile vedere due sezioni separate di contenuti, per tenere traccia più facilmente di ciò che ci interessa di più. Infatti gli utenti possono ora più che mai personalizzare la propria esperienza sull’app. Infatti Instagram ha introdotto i Preferiti, e anche i Segui già, che sono due nuove opzioni di visualizzazione del feed.

Instagram è pronto a rendere sempre più personalizzabile la propria esperienza sul social, per rintracciare facilmente i contenuti più interessanti. Con le due nuove sezioni sarà possibile ordinare i propri feed nel modo che più ci si addice.

I Preferiti di Instagram sono tutti quei profili, da noi selezionati, che rientrano nella nostra cerchia degli account più amati. Il social infatti ha introdotto questa categoria, dedicandole anche una sezione a parte nel feed. Rendendo quindi Preferito un qualsiasi profilo, nel nostro feed dedicato vedremo di foto e video degli account all’interno della lista. Niente più quindi un mix di persone seguite, di post suggeriti e sponsorizzati, perché questi saranno visibili nella sezione base del Feed.

Al feed classico si aggiunge anche quello dei Segui già, ovvero interamente dedicato solo e solamente ai profili che seguiamo sull’app.

Come funzionano i Preferiti di Instagram

Ma quindi come funziona questa novità? Per inserire un profilo nella categoria dei Preferiti è necessario cliccare sul logo di Instagram in alto a sinistra, e selezionare Preferiti. In questo modo si aprirà il feed dedicato, e cliccando su Aggiungi preferiti, si potranno selezionare fino a un massimo di 50 profili da inserire nella lista. In ogni momento i nomi presenti nella sezione sono modificabili, rimuovendoli o aggiungendone di nuovi. Gli utenti inseriti in queste liste non riceveranno alcun tipo di notifica.

Scegliendo quindi Preferiti come modalità di visualizzazione del feed, verranno mostrati i post più recenti dei profili aggiunti in una lista dedicata. Si possono inserire diversi profili, dai propri amici fino ai creator o le aziende che più amiamo. Nel feed tradizionale inoltre i post dei Preferiti saranno posizionati in cima e resi identificati da un’icona a forma di stella.

Cliccando invece su Segui già appariranno i post delle persone che seguiamo. Entrambe le modalità mostrano i post in ordine cronologico.

