WhatsApp sta per lanciare la funzione sondaggi su iOS: ecco come funziona la novità e come si usa questo strumento nei gruppi

Su WhatsApp è in arrivo lo strumento per creare un sondaggio

WhatsApp sta lavorando a una funzione che crea dei sondaggi all’interno delle chat di gruppo. Questa novità sarebbe in fase di lancio per la versione beta di iOS già in questi giorni. Ma come funziona questo strumento?

La notizia arriva dalle pagine di WABetaInfo, che anticipa l’arrivo dei sondaggi su WhatsApp. Ma cosa sappiamo di questa funzionalità, come si presenta e come si usa all’interno dell’app di messaggistica?

Come funzionano i sondaggi su WhatsApp

Parlando di come funziona lo strumento per i sondaggi di WhatsApp, questo serve per chiedere agli utenti dei gruppi pareri su diverse materie. In ogni sondaggio si possono inserire un totale di 12 opzioni, tra le quali i presenti possono votare, esprimendo una preferenza. Inoltre è possibile cambiare la propria risposta, per chiarire il proprio punto di vista a chi ha lanciato il sondaggio.

Ma non è finita qua, dato che è anche possibile aggiungere nuove opzioni nel sondaggio, e scambiarle di posto come si preferisce. Si tratta di uno strumento molto utile per le chat di gruppo, che risparmierebbe agli utenti decine di messaggi per l’organizzazione di qualsiasi cosa. I sondaggi di WhatsApp rivoluzionano quindi la scelta di un determinato orario, del cibo da mangiare, del film da andare a vedere al cinema, dal luogo dove incontrarsi, fino a tante altre attività.

WABetaInfo chiarisce che al momento lo sviluppo è solamente su iOS, ma è scontato l’arrivo anche su Android. Gli utenti che usano WhatsApp da mobile potranno quindi presto avere accesso ai sondaggi, e sfruttare questa comoda funzione. Non sappiamo ancora quando la novità farà il suo debutto. Prossimamente avremo aggiornamenti in merito al lancio e al rollout in versione definitiva.

Vi piace questa novità di WhatsApp? Pensate che la userete per organizzarvi con i vostri amici o colleghi di lavoro?

