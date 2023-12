HowTo

Martina Pedretti | 13 Dicembre 2023

Instagram

Ora nelle Note di Instagram si possono caricare dei brevi video selfie della durata di 24 ore: ecco come registrarli

Nelle Note Instagram arrivano i video selfie

Instagram ha aggiornato una funzione molto amata tra i più giovani, lanciando la possibilità di caricare dei video selfie nella sezione Note. Ma come si inseriscono i video nelle Note? Scopriamolo subito.

Da poco tempo gli utenti di Instagram possono aggiungere un video selfie nelle Note, per potersi esprimere al meglio e interagire con i propri follower. Finora in questa parte dell’app era possibile condividere solo una breve porzione di testo, emoji e musica. L’aggiunta del video selfie è quindi un nuovo elemento di questa già popolare funzione.

Come si registra un video per le Note Instagram? Prima di tutto è necessario recarsi nella sezione Direct, in alto a destra, e poi cliccare sul fumetto “Nota…” sopra la nostra foto profilo. Ora si aprirà una pagina con la nostra immagine di profilo, affiancata dall’icona blu di una macchina fotografica. Dovete cliccare proprio su questa, aspettare e poi potrete girare il vostro video selfie.

Ecco un video guida per usare la novità di Instagram:

In questa schermata Instagram spiega ai suoi utenti la funzione di questa novità: “Registra un video che sostituirà temporaneamente la tua immagine del profilo solo nella parte superiore della tua posta. Sarà visibile alle persone con cui scegli di condividerlo e queste persone potranno rispondere con un messaggio”.

Ogni video selfie caricato nelle Note Instagram durerà solo 24 ore, proprio come i messaggi di testo. Inoltre potrete scegliere di condividere il video solo con i follower che seguite, o con gli amici più stretti.

Che ne dite di questa nuova funzione?