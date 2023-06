News

Martina Pedretti | 13 Giugno 2023

Instagram

Nelle Note Instagram ora si può condividere la canzone in riproduzione

Instagram sta aggiungendo nuove funzionalità allo strumento delle Note, una delle quali che ci ricorda un po’ gli stati di MySpace e MSN. Infatti presto si potrà mettere come stato lo snippet di una canzone che si sta ascoltando.

Come funziona? Da ora, come annuncia Mark Zuckerberg, gli utenti Instagram potranno allegare una clip di 30 secondi di una canzone al loro aggiornamento di statosu Note, insieme a una breve didascalia. Gli amici possono fare tap sulla canzone per ascoltare la preview.

L’annuncio

Inoltre Instagram sta anche aggiungendo un pulsante di traduzione sotto le Note per aiutare a comprendere gli stati in altre lingue.

Introdotte per la prima volta a dicembre, le Note non hanno ancora avuto troppo successo tra gli utenti. Con un limite di 60 caratteri, la funzione è pensata come uno stato in continua evoluzione, che appare nella sezione DM.

Sembra che le Note piacciano però ai più giovani, che le postano a una velocità 10 volte superiore a quella degli altri utenti, secondo Instagram. Ora forse lo strumento sarà ancora più usato, visto che si può inserire un brano a piacere.

Le note sono solo una piccola parte di un nuovo approccio che Instagram sta adottando, investendo in prodotti basati su testo che potrebbero competere con piattaforme come Twitter. Il mese scorso, le immagini trapelate hanno mostrato come si presenterà l’app di Instagram simile al social di Elon Musk, ancora in fase di sviluppo.

Se volete avere la nuova funzione per postare canzoni con le Note, vi basterà aggiornare Instagram, e attendere che lo strumento arrivi anche sul vostro profilo.