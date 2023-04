Telegram: come inviare messaggi, foto e video nascosti con spoiler

HowTo

Martina Pedretti | 20 Aprile 2023

Telegram

Telegram ha ormai da tempo introdotto la possibilità di inviare foto e video nascosti, con la modalità Spoiler. Ma come funziona questo strumento e come lo si può usare su Android, iOS e PC?

Chi usa Telegram sicuramente conosce lo strumento Spoiler, per inviare messaggi nascosti nelle chat, per evitare di rivelare all’utente o ad alcune persone in un gruppo il suo contenuto. La modalità infatti permette di usare un filtro che rende illeggibile il messaggio, che sia di testo o media. Chi vuole però scoprire lo spoiler può farlo con un semplice tap.

Solitamente lo strumento si usa per condividere contenuto sensibile, finché il destinatario non ritiene opportuno aprirlo e visualizzarlo.

Come mettere lo spoiler aimessaggi su Telegram

Come si può quindi scrivere un messaggio su Telegram inserendo un filtro spoiler usando l’app per Android e per iOS, ma anche da PC. Vediamo come inserire un messaggio nascosto nella propria chat, che sia con un singolo utente o di gruppo.

Aprire l’app Telegram; Comporre un messaggio ma non inviarlo; Prima di inviare, selezionare la parte di testo che si vuole nascondere e premi su BIU; Premere su Spoiler e inviare il messaggio.

Come mettere spoiler a foto e video su Android e IOS

Oltre ai messaggi di testo è possibile anche inviare foto e video nascosti su Telegram usando la funzione Spoiler. La modalità è la stessa su Android e iOS.

Aprire l’app Telegram; Accedere alla chat in cui si vuole inviare la foto o il video; Toccare sulla graffetta per allegare immagini e video; Selezionare la foto o il video da inviare, cliccando sul cerchio vuoto posto sul contenuto scelto; Fare tap sui tre puntini in alto a destra dal visualizzatore della galleria; Toccare l’opzione Nascondi con spoiler; Inviare.

Come mettere spoiler a foto e video su PC

Grazie all’app per PC Windows e Mac di Telegram si possono inviare foto e video nascosti con spoiler.