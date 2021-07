Come inviare un messaggio invisibile su WhatsApp: il trucco

Su WhatsApp è possibile mandare un messaggio invisibile grazie a un particolare trucco. Ecco come fare, usando dei caratteri speciali.

I messaggi vuoti su WhatsApp

Come avete letto, WhatsApp permette di inviare un messaggio vuoto o invisibile e per farlo esistono due metodi. Entrambi sfruttano la potenzialità di speciali caratteri invisibili. Il loro funzionamento è uguale a quello delle normali lettere dei numeri dell’alfabeto, tuttavia risultano come non visibili. Scopriamo quindi dove trovarli e come usarli.

Per il momento l’app non permette di inviare messaggi che siano privi di contenuto, anche se questo è un semplice spazio. Infatti chi vuole inviare un messaggio invisibile ai suoi contatti su WhatsApp lo può fare solo usando un trucco. Bisogna chiarire che questo procedimento non ha alcuna utilità, bensì serve solo per determinate situazioni o per fare qualche scherzo. Questa tecnica non risulta rischiosa per chi la usa e non provoca alcun tipo di danni ai telefoni di chi invia o riceve il messaggio invisibile.

La differenza che contraddistingue i caratteri invisibili dallo spazio, è che i primi effettivamente creano un contenuto testuale, che può essere inviato su WhatsApp. Per questo l’app non lo rileva, e permette di inviarlo liberamente. L’unico ostacolo è che i caratteri speciali non fanno parte delle normali tastiere, perciò li si possono reperire solo online o attraverso app specifiche, copiandoli e poi incollandoli nelle chat scelte.

Come inviare un messaggio invisibile su WhatsApp

Sono diversi i siti online che permettono di copiare questi caratteri, come EmptyCharacter, infatti il suo scopo è proprio questo. Sulla pagina basterà cliccare sul pulsante che copia in automatico il carattere invisibile, e il passo successivo è quello di incollarlo all’interno delle chat. Questo strumento permette di inviare messaggi di lunghezza limitata, ma è possibile scriverne anche di più lunghi.

Per fare ciò si possono sfruttare app per smartphone come Blank Message, che, similmente alla precedenze, ripete invece il carattere invisibile più volte. Così il messaggio invisibile su WhatsApp sarà decisamente più lungo.

PCProfessionale © riproduzione riservata.