Come leggere un messaggio WhatsApp senza che il mittente lo sappia

HowTo

Martina Pedretti | 7 Gennaio 2025

WhatsApp

Scopri come fare a leggere un messaggio WhatsApp senza che chi lo invia lo sappia: 3 metodi funzionanti oggi

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al mondo, ma la sua funzione di ricevuta di lettura (le famose spunte blu) può essere a volte indesiderata. In alcune situazioni, potresti voler leggere un messaggio WhatsApp senza che il mittente sappia che l’hai visualizzato. Fortunatamente, esistono diversi modi per farlo senza dover attivare la lettura delle spunte blu. Vediamo insieme alcune tecniche semplici e sicure.

Metodo 1: disattivare le conferme di lettura

Il metodo più immediato per leggere un messaggio di nascosto è disattivare le ricevute di lettura direttamente dalle impostazioni di WhatsApp. Ecco come fare:

Apri WhatsApp e vai su Impostazioni. Seleziona Privacy. Disattiva l’opzione Conferme di lettura.

In questo modo, non invierai più la notifica di lettura ai tuoi contatti, ma ricorda che anche tu non potrai vedere se gli altri hanno letto i tuoi messaggi.

Metodo 2: usare la barra delle notifiche per leggere un messaggio WhatsApp

Un modo veloce per leggere un messaggio WhatsApp senza aprire l’app è sfruttare la barra delle notifiche del dispositivo.

Quando ricevi un messaggio, puoi visualizzare un’anteprima direttamente dalla notifica .

. Scorri verso il basso la barra delle notifiche per leggere il contenuto del messaggio senza entrare su WhatsApp e senza disattivare la conferma di lettura.

Se il messaggio dovesse essere più lungo dell’anteprima, non potrai però leggerlo nella sua interezza.

Metodo 3: modalità aereo

La modalità aereo è un trucco classico per leggere messaggi senza lasciare tracce.

Quando ricevi un messaggio, attiva la modalità aereo sul telefono. Apri WhatsApp e leggi il messaggio. Chiudi l’app prima di disattivare la modalità aereo.

Leggere un messaggio WhatsApp senza che il mittente lo sappia è semplice, utilizzando uno di questi metodi. Che tu scelga di disattivare le ricevute di lettura o di sfruttare le notifiche, sarai libero di leggere i messaggi senza pressioni.