9 Aprile 2025

Scopri come mettere in pausa l’abbonamento Netflix per un mese, senza cancellare il profilo e perdere i propri dati

Hai la sensazione di non avere più nulla da guardare su Netflix? Ti capita di scorrere titoli senza mai trovare l’ispirazione giusta? A volte, semplicemente, serve una pausa. Ma invece di disdire definitivamente l’abbonamento, c’è una soluzione più comoda: mettere in pausa Netflix per un mese.

Perché mettere in pausa Netflix?

Mettere in pausa l’abbonamento è un ottimo modo per ricaricare l’interesse, risparmiare quando si è fuori casa o semplicemente fare detox dalla TV. Durante la pausa:

Non potrai guardare contenuti , scaricarli o giocare.

, scaricarli o giocare. Potrai comunque accedere all’app , scorrere i titoli e aggiungere programmi alla tua Lista.

, scorrere i titoli e aggiungere programmi alla tua Lista. Il tuo profilo resterà intatto, quindi al ritorno ritroverai tutto com’era.

Inoltre, Netflix ti offre qualche giorno extra prima dell’inizio della sospensione, così puoi concludere ciò che stavi guardando.

Come mettere in pausa l’abbonamento

Nota: Non è possibile farlo dalla TV. Usa un browser su smartphone o computer.

Accedi a Netflix da browser. Vai sul tuo profilo in alto a destra. Clicca su “Account”. Seleziona “Gestisci abbonamento”. Scorri in basso e clicca su “Disdici abbonamento”. Ti verranno mostrate tre opzioni: scegli “Sospendi per 1 mese”.

La sospensione durerà un mese e poi il servizio si riattiverà automaticamente. Se vuoi farlo prima, puoi cliccare su “Riattiva” in qualsiasi momento.

Una settimana prima della fine della “pausa“, Netflix ti darà la possibilità di sospendere l’abbonamento per un altro mese. Tieni presente che puoi sospendere l’abbonamento Netflix solo per un massimo di tre mesi alla volta.

Qual è la differenza tra mettere in pausa e annullare? Se metti in pausa il tuo abbonamento a Netflix, rimarrà in pausa solo per un mese e l’abbonamento riprenderà al termine del mese. Cancellandolo invece si va a disdire del tutto il servizio, senza pause.

Mettere in pausa Netflix è facile, rapido e ti aiuta a riscoprire il piacere di tornare a guardare qualcosa quando ne hai davvero voglia.