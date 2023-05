News

Martina Pedretti | 8 Maggio 2023

Instagram

In arrivo i post per gli amici più stretti su Instagram?

Instagram pensa sempre a delle novità per i suoi iscritti e pare che ora sia in arrivo la funzione per pubblicare post visibili solo agli Amici più stretti. Ecco cosa sappiamo.

Secondo un tweet del reverse engineer Alessandro Paluzzi, Instagram sta testando la possibilità di postare contenuti nel feed che potranno essere nascosti a tutti tranne che agli Amici più stretti. Dallo screenshot incluso nel tweet di Paluzzi, gli utenti durante la fase di pubblicazione del post, potranno accedere alla nuova scheda “Pubblico” e scegliere di rendere i loro messaggi visibili a tutti o solo agli amici più stretti.

Su Instagram al momento gli Amici più stretti esistono solo nelle Storie. Infatti agli utenti è concesso di creare una lista ristretta di persone a cui far vedere contenuti esclusivi. Per ora chi vuole rendere un post pubblicato nel Feed privato a qualcuno, può solamente rimuoverlo dai follower e farsi un profilo privato, o bloccare quella persona.

https://twitter.com/alex193a/status/1654245333482844160

Non è chiaro quando sarà disponibile la funzione per pubblicare contenuti solo per gli Amici più stretti. Non ci resta che aspettare per scoprirlo.