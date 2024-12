HowTo

Nicolo Figini | 27 Novembre 2024

Telegram

Come si può nascondere l’ultimo accesso su Telegram? Ecco come togliere lo stato online per tutti i contatti

Se non volete far vedere alle persone quando siete online sui socia, vi consigliamo di seguire questa guida per capire come nascondere l’ultimo accesso su Telegram.

Nascondere l’ultimo accesso su Telegram

Questa tecnica è già usata da molte persone anche su altre app di messaggistica istantanea, come per esempio WhatsApp. Alcune persone non hanno voglia di sentire la pressione di dover rispondere subito ad amici o famigliari insistenti.

Per tale ragione è stato trovato il modo per non farsi vedere online. Quindi, come si può nascondere l’ultimo accesso su Telegram?

Qui di seguito vi spieghiamo come non far vedere che sei stato in linea su Telegram sugli smartphone con sistema operativo Android o iOS (iPhone) e sul PC.

Android e iPhone

Come si può modificare l’ultimo accesso su Telegram in modo da nascondere lo stato della più recente attività online su Android e iPhone? In entrambi i casi il procedimenti è identico, per tale motivo è anche molto semplice.

Prima di tutto, per riuscire a togliere l’ultimo accesso recente, dovete andare sulle Impostazioni dell’app e cliccare su Privacy e sicurezza. A questo punto, pigiate su Ultimo accesso e in linea, scegliete l’opzione Nessuno per disattivare l’impostazione.

Potete anche cliccare sulla voce I miei contatti per selezionare solo alcune persone alle quali celare la vostra attività sul social. In tal modo vedranno solo quando siete online e basta.

Ecco come congelare l’ultimo accesso su Telegram in modo che nessuno veda quando siete online.

Come togliere l’ultimo accesso Telegram da PC

Ma come è possibile nascondere l’accesso su Telegram ai contatti, così come non farsi vedere online, tramite PC? Anche in questo caso i passaggi sono estremamente semplici e intuitivi.

Prima di tutto, dovete effettuare l’acceso al vostro account e premere l’icona del menu situata in alto a sinistra. Andate nelle Impostazioni e poi fate clic su Privacy e sicurezza.

Se state usando la versione per desktop, quindi, premete su Numero di telefono, Ultimo accesso e in linea e Foto del profilo per nascondere queste informazioni. Alla fine fate tap su Salva per completare l’operazione e salvare le modifiche apportate.

Specifichiamo, inoltre, che nessuno dei vostri contatti potrà ricevere una notifica nel momento in cui tornerete online su Telegram.

Come vedere l’ultimo accesso

Cerchiamo ora di capire come vedere l’ultimo accesso su Telegram anche se nascosto. Purtroppo, se avete nascosto il vostro, per un fattore di reciprocità, non vedrete nemmeno quello degli altri.

Di conseguenza, potete modificare l’ultimo accesso su Telegram tornando a renderlo visibile. Basta ripercorrere i passaggi visti poc’anzi ma al contrario e quindi riattivare l’opzione.

Un altro metodo, se non avete intenzione di fare ciò, è controllare quando sono online i vostri contatti oppure sfruttare i gruppi in comune per la stessa ragione. Speriamo di esservi stati utili e vi consigliamo di seguirci per non perdervi tante altre news.