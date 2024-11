HowTo

Nicolo Figini | 30 Ottobre 2024

WhatsApp

Anche voi vi siete chiesti come non farsi aggiungere nei gruppi WhatsApp? Ecco le soluzioni e i trucchi per riuscirci

Siete stufi che dei conoscenti o i vostri amici continuino ad aggiungervi in (spesso superflui) gruppi sulla chat di messaggistica istantanea? Noi vi sveliamo come non farsi aggiungere nei gruppi WhatsApp a meno che non lo vogliate.

WhatsApp, come rifiutare un invito al gruppo

Vi capita mai di ritrovarvi a pensare ‘Mi hanno aggiunto a un gruppo WhatsApp, come posso evitarlo la prossima volta?‘. Se questa problematica vi sta a cuore, allora non dovete perdervi i nostri semplici consigli su come non farsi aggiungere ai gruppi WhatsApp. Le modalità sono diverse e anche piuttosto semplici, come riporta anche il sito ufficiale dell’applicazione.

Tutto ciò che vi basterà fare sarà modificare le impostazioni della privacy. Sbloccate il vostro smartphone e premete sull’icona delle Impostazioni, per poi accedere a Privacy e Gruppi. Qui avrete a disposizione una serie di possibilità.

La prima riguarda l’opportunità di togliere a tutti, comprese le persone non incluse tra i contatti della rubrica, la possibilità di aggiungervi senza il vostro consenso.

Il secondo metodo, invece, prende in considerazione solo i vostri contatti. Sul sito si legge che solo le persone di cui avete il numero di telefono salvato in rubrica potranno chiedervi di prendere parte alla conversazione. Ma come rifiutare un invito al gruppo WhatsApp? Se una persona esterna vi vuole aggiungere, riceverete una richiesta di invito che starà a voi decidere di accettare o meno. Avrete tre giorni di tempo per decidere prima che questa scada.

Il terzo e ultimo metodo, sul come non farsi aggiungere nei gruppi WhatsApp, si chiama “I miei contatti eccetto…“. Tutti i contatti in rubrica potranno aggiungervi, fatta eccezione per quelli che sceglierete voi di escludere. Anche in questo caso, riceverete una notifica di invito.

Al momento non esiste una funzione su come bloccare anche gli inviti su WhatsApp, ma questa è un’ottima base di partenza per non ricevere messaggi da un gruppo. Ecco, dunque, come non farsi aggiungere nei gruppi WhatsApp.