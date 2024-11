News

Andrea Sanna | 29 Ottobre 2024

TikTok

Su iOS TikTok ha deciso di introdurre delle nuove funzioni, due per la precisione. Quali sono nello specifico? Ve lo diciamo subito in questo nuovo articolo che vi riportiamo a seguire. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprirlo.

TikTok, le nuove funzioni su iOS

Tra tutte le novità dei social network, da Instagram a WhatsApp per passare a Facebook e Twitter, non manca ovviamente TikTok nella lista. Cosa prevede questa volta la piattaforma? Tra i più recenti aggiornamenti sono presenti due che riguardano gli adesivi e le GIF.

A dare l’informazione è stato ancora una volta l’account Threads di Oncescu Radu, esattamente come accaduto per Instagram, e ha parlato di due opzioni precise. Delle funzionalità che riguardano però solo i dispositivi iOS. Nel dettaglio ha parlato di quanto segue:

Adesivi utilizzati di recente (facciamo riferimento all’immagine a sinistra).

Adesivo GIF (parliamo invece dell’immagine a destra).

Non sappiamo quindi se queste due funzioni di TikTok le ritroveremo anche sui dispositivi Android.

Le nuove funzioni di TikTok su iOS

Queste al momento sono le uniche informazioni che abbiamo, ma che sicuramente gli amanti di TikTok troveranno certamente molto interessante e utile. Così che tutti potranno ritrovare più facilmente sia adesivi che GIF.

In attesa di avere altre informazioni a riguardo, ricordiamo anche che ci sono alcune problematiche riguardo al caricamento del video. In tanti si stanno domandando il perché non carica i filmati e c’è un soluzione per poter risolvere o quantomeno tentare. Ma non abbiate timore, perché potrebbe anche servire un aggiornamento dell’app e dunque non dipende direttamente da voi.

Seguiteci ancora per tante altre news e informazioni su TikTok e le altre piattaforme social.