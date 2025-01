HowTo

Martina Pedretti | 29 Gennaio 2025

Pokémon

Scopri come ottenere i gettoni scambio su Pokémon TCG Pocket, per poter scambiare carte con gli amici sull’app

Gli scambi sono arrivati su Pokémon TCG Pocket, ma la tanto attesa funzionalità non sta piacendo agli utenti per via di come si ottengono i gettoni scambio, che consentono di scambiare carte con i tuoi amici.

Pokémon TCG Pocket: come ottenere gettoni scambio

Per effettuare scambi con altri giocatori di Pokémon TCG Pocket ci sono tante regole, dal fatto che si deve essere amici sull’app, fino agli scambi a parità di rarità. Inoltre gli utenti possono fare scambi solo consumando due valute di gioco: i gettoni scambio e la stamina scambio. Quest’ultima si ricarica con il passare delle ore, mentre la prima sta mandando in crisi i giocatori.

Ma come si ottengono i gettoni scambio? Per il momento questi oggetti sono accessibili solo scambiando con il gioco stesso le proprie carte di rarità superiore a tre diamanti. Questa meccanica prevede quindi il sacrificio di duplicati di carte rare, che vengono come “vendute” al gioco in cambio di gettoni.

Precisamente nell’app si legge: “Puoi ottenere Gettoni scambio tramite la funzione “Scambia doppioni” nella schermata della Collezione. I Gettoni scambio sono necessari per scambiare carte di rarità alta”.

Per accedere a questa funzione è necessario cliccare sulla seconda icona della Home, dedicata alla Collezione. Qui si deve trovare una carta di rarità superiore a 3 diamanti, di cui si ha doppioni, e cliccare su “Scambia doppioni“. Dopodiché basterà selezionare i gettoni come oggetto da ottenere in cambio della propria carta doppia.

Ad esempio, per scambiare una rara da 3 diamanti, servono 120 Gettoni Scambio, ma si possono ottenere solo 25 Gettoni per ogni Rara che scarti. Allo stesso modo, hai bisogno di 500 Gettoni per scambiare le carte EX, ma puoi ottenere solo 125 Gettoni per ogni EX che sacrifichi.

Ecco uno schema riassuntivo:

3 diamanti , si “vendono” a 25 gettoni, ma servono 12 gettoni per scambiarle con gli amici

, si “vendono” a 25 gettoni, ma servono 12 gettoni per scambiarle con gli amici 4 diamanti (carte ex), si “vendono” a 125 gettoni, ma servono 500 gettoni per scambiarle con gli amici

(carte ex), si “vendono” a 125 gettoni, ma servono 500 gettoni per scambiarle con gli amici 1 stella (full art), si “vendono” a 100, ma servono 400 gettoni per scambiarle con gli amici

Inoltre, dato che i duplicati delle carte rare sono ciò che si usa negli scambi stessi (che funzionano solo rarità per rarità) questo sistema di scambio di carte per valuta, che fa rimanere con pochi duplicati da effettivamente scambiare, non ha ricevuto molta approvazione.

“Voglio scambiare le mie carte doppie, non trasformarle in una valuta per scambiare le copie extra che non ho più perché ho dovuto trasformarle in una valuta”, ha scritto un utente su X, riassumendo l’intricato funzionamento degli scambi.

Vedremo se nelle prossime settimane Pokémon TCG Pocket implementerà questa funzione.