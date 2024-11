HowTo

Nicolo Figini | 30 Ottobre 2024

Instagram

Come si può ottenere la spunta blu, quella dell’account verificato, su Instagram? Ecco come si chiede

Siete per caso gelosi di tutti coloro che hanno il simbolo dell’account verificato sul social fotografico e vi state domandando come si chiede o come funziona questa possibilità? Ecco tutto quello che dovete sapere su come ottenere la spunta blu su Instagram.

I requisiti per ottenere la spunta blu

Prima di tutto, ancora prima di inviare la richiesta, bisogna capire quali sono i requisiti per avere la spunta blu su Instagram. In un primo momento questa possibilità era data solamente ai profili riconducibili a marchi famosi o a personaggi pubblici.

Nel 2018, tuttavia, questo è cambiato e sono state aperte le porte anche ad altre realtà. Stiamo parlando di tutti coloro considerati aziende o creator con l’obiettivo di svolgere un’attività ritenuta di rilevanza pubblica.

Nel 2023 le cose sono cambiate ancora una volta e ora sicuramente vi starete domandando “come avere il verificato su Instagram senza essere famosi?” o ancora “quanti follower ci vogliono per avere la spunta blu?“. La risposta è che da quando è stato introdotto l’abbonamento Meta Verified tutto ciò non conta più.

Tra i diversi vantaggi offerti, infatti, consente anche di ottenere la tanto ambita spunta blu dell’account verificato. Chiunque può abbonarsi, a patto che abbia i seguenti requisiti: sia maggiorenne, abbia un profilo pubblico o privato associato al vero nome e poche altre formalità.

Come si chiede la spunta blu su Instagram gratis

L’ultima fase, per coloro che vogliono sapere come ottenere la spunta blu su Instagram, è quella di andare a vedere come si chiede e come funziona il modulo sul social.

Dovete accedere al vostro account tramite lo smartphone Android o iPhone che avete in possesso. A questo punto dovete premere sulla miniatura del vostro profilo (in basso a desta) e proseguite con un clic sul Menu (in alto a destra).

Adesso dovete accedere alle Impostazioni, per poi passare ad Account e Richiedi verifica. A questo punto dovete compilare il modulo che vi si posiziona davanti agli occhi. Inserite il vostro Nome e Cognome, poi il Tipo di documento da caricare con il bottone Scegli file.

Conferma che il vostro account è di interesse pubblico e scegliete la Categoria e poi descrivi il tuo Pubblico di riferimento. Potete anche aggiungere altri link relativi a differenti pagine social che gestite, sempre legate alla vostra persona. In ultimo, per provare a ottenere la spunta blu su Instagram, vi basta cliccare su Invia e rimanere in attesa.

Come avere la spunta blu su Instagram a pagamento

Se vi state chiedendo quanto costa la spunta blu su Instagram, vi informiamo che il prezzo varia. Il costo parte dai 13,99 euro al mese se si acquista online oppure 16,99 euro al mese si si compra tramite le app per iOS o Android.

Nello specifico dovete accedere al vostro account e cliccate prima sull’icona del vostro profilo (in basso a destra) e poi sul Menu (in alto a destra). Andate sulla voce Impostazioni e Privacy, poi su Centro gestione e account. Quindi fatevi strada in Impostazioni account e Meta Verified.

Quindi, come ottenere la spunta blu su Instagram tramite tale procedimento? Leggete tutti i requisiti necessari per sottoscrivere l’abbonamento e fate attenzione che il nome profilo corrisponda al vostro nome reale. Nella pagina Configura pagamento vi si chiede come desiderate pagare e una volta scelto il gioco è fatto.

A questo punto dovete solo attendere di sapere se il team Meta vi riterrà idonei oppure no. Ecco come comprare il badge se non siete personaggi pubblici che possono averlo gratis inviando la semplice richiesta.