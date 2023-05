HowTo

Martina Pedretti | 4 Maggio 2023

BeReal

Su BeReal arriva la funzione Bonus per postare più volte al giorno sul social: ecco come si fa e i passi da seguire

Cos’è BeReal Bonus

Su BeReal arriva la funzione Bonus, disponibile anche in Italia! Si tratta di una novità che permette agli utenti di postare più volte durante l’arco di 24 ore, seguendo però alcune regole.

Ecco quindi come fare a postare più BeReal al giorno!

Il primo passo è pubblicare il primo BeReal in tempo, non appena arriva la classifica notifica giornaliera. Per pubblicare più di una volta infatti è necessari che il primo BeReal sia condiviso entro due minuti dalla ricezione. Se si pubblica in ritardo, non sarà permesso di postare di nuovo. Infatti apparirà un’icona a forma di lucchetto vicino al pulsante Bonus BeReal.

BeReal Bonus

Dopo aver pubblicato il primo BeReal in tempo, apparirà un’icona più accanto al contenuto caricato nella parte superiore del feed. Toccando quell’icona si può pubblicare un Bonus BeReal. Si possono pubblicare fino a due BeReal aggiuntivi con la funzione Bonus.

Quindi ora si può condividere un secondo BeReal, nello stesso modo in cui si caricano quelli normali. Basta quindi scattare la foto con la doppia fotocamera e premi invio.

Il Bonus BeReal può essere caricato in qualsiasi momento tra il primo e il momento in cui scatta la successiva notifica .

Si tratta di un modo per disincentivare l’uso sbagliato che alcuni utenti fanno della piattaforma, non pubblicando quando esce l’effettiva notifica, ma solamente quando preferiscono. Seguendo però le indicazioni dell’app e postando in tempo il primo BeReal, si potrà poi farne un secondo in un momento a piacimento.

Da poco è arrivata anche la funzione per condividere i brani da Spotify durante a pubblicazione di un BeReal.