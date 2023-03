Come programmare i messaggi su Telegram

HowTo

Martina Pedretti | 20 Marzo 2023

Telegram

Su Telegram è possibile programmare in anticipo i messaggi, che saranno inviati in un secondo momento deciso da noi: ecco come fare

Su Telegram è possibile programmare in anticipo i messaggi

Forse non tutti sanno che è possibile programmare un messaggio Telegram. Infatti l’app permette di creare un SMS che sarà però inviato in un momento secondario, deciso proprio da noi. Ecco come fare.

Se avete bisogno di inviare un messaggio su Telegram, ma pensate non sia il momento adatto e volete decidere quando mandarlo, potete programmarlo per dopo. Questa funzione per pianificare i messaggi in anticipo è infatti utile quando vogliamo inviare un messaggio specifico in un determinato momento. Ecco come fare:

Aprire l’app Telegram sullo smartphone;

Aprire la chat in cui si desidera programmare un messaggio;

Digitare il messaggio che si desidera programmare;

Premere a lungo il tasto per inviare il messaggio , che farà aprire n menù con l’opzione per programmare ;

il , che farà aprire n menù con l’opzione per ; Toccare l’opzione “Programma messaggio” ;

; Selezionare la data e l’ora.

Ecco fatto! Dopo questo procedimento il messaggio verrà programmato da Telegram e sarà inviato all’orario stabilito.

Questi passaggi vi consentiranno di pianificare in anticipo il vostro messaggio su Telegram. Se sapete che sarete occupati o non disponibili in un determinato momento, potete utilizzare la funzione di invio pianificato per scrivere i messaggi in anticipo. Questo può aiutare gli utenti, assicurando loro di non dimenticare di inviare messaggi importanti.