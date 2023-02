News

Martina Pedretti | 6 Febbraio 2023

Telegram

Su Telegram arriva la funzione per tradurre le chat in tempo reale in diverse lingue: ecco come funziona l’aggiornamento

La traduzione delle chat in tempo reale arriva su Telegram

Con il suo primo aggiornamento del 2023, Telegram ha deciso di semplificare le chat con persone che potrebbero parlare una lingua diversa dalla nostra, dopo l’update di fine anno. Infatti è arrivata sull’app la traduzione delle chat in tempo reale.

Come funziona? La prossima volta che qualcuno ci invierà un messaggio in una lingua diversa dalla nostra predefinita, apparirà una barra di traduzione nella parte superiore della schermata. Facendo tap su “Traduci” si potrà tradurre il messaggio in tempo reale. Il menù delle opzioni permette di nascondere la barra e decidere quali lingue tradurre.

Inoltre, per gli abbonati Premium, si potrà avere accesso a questa funzione anche nei gruppi e nelle canali, non solo nelle chat singole.

Inoltre l’aggiornamento aggiunge uno strumento per trasformare adesivi ed emoji in immagini del profilo. Oltre a utilizzare questa funzione si possono impostare o suggerire immagini del profilo ai contatti. Inoltre Telegram ha reso più facile ordinare il numero vertiginoso di opzioni offerte dall’app organizzandole in categorie. Allo stesso tempo, l’azienda ha rilasciato 10 nuovi pacchetti di emoji personalizzati.

Telegram ha ridisegnato lo strumento di utilizzo della rete dell’app. Nella parte superiore dell’interfaccia, appaiono le informazioni presentate in un pratico grafico a torta con schede separate per l’utilizzo di dispositivi mobili, Wi-Fi e roaming. Inoltre, Telegram ha ottimizzato le impostazioni di download automatico dei media per supportare le eccezioni, offrendo agli utenti un maggiore controllo sul tipo e sulle dimensioni dei media che l’app salva automaticamente nella memoria del telefono.