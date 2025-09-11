Come proteggere iPhone con la modalità Accesso Guidato

HowTo

Martina Pedretti | 11 Settembre 2025

iPhone

Scopri come usare la modalità Accesso Guidato su iPhone per bloccare l’app in uso, proteggere la tua privacy e quella dei più piccoli

Se vuoi impedire a qualcuno di accedere liberamente ad altre app sul tuo iPhone o vuoi limitare l’uso del dispositivo a una sola applicazione, la modalità Accesso Guidato è lo strumento perfetto. Questa funzione, integrata in iOS, consente di bloccare l’iPhone su un’app specifica, utile sia per protezione della privacy sia per evitare distrazioni durante il lavoro o lo studio, ma anche per i genitori che vogliono limitare l’accesso ai bambini.

1. Attiva la modalità Accesso Guidato

Per prima cosa, devi abilitare la funzione nelle impostazioni del tuo iPhone:

Apri Impostazioni → Accessibilità → scorri fino a Accesso Guidato .

→ → scorri fino a . Attiva l’interruttore dedicato alla modalità.

Tocca Impostazioni codice per creare un codice di sblocco dedicato alla modalità. Questo codice sarà necessario per uscire dall’Accesso Guidato e aggiunge un livello extra di protezione. Puoi anche abilitare l’uso del Face ID o Touch ID per uscire più rapidamente.

2. Avvia l’Accesso Guidato

Quando vuoi bloccare l’iPhone su un’app:

Apri l’app desiderata .

. Premi rapidamente il tasto laterale tre volte (o il tasto Home, a seconda del modello).

(o il tasto Home, a seconda del modello). Apparirà la schermata Accesso Guidato. Qui puoi regolare alcune opzioni, ad esempio disabilitare le aree dello schermo che non vuoi vengano toccate, oppure bloccare i tasti hardware e i gesti di scorrimento.

3. Limita funzioni e controlli

Accesso Guidato ti permette di personalizzare il livello di restrizioni:

Disabilitare la tastiera , il movimento o le funzioni touch in alcune aree.

, il movimento o le funzioni touch in alcune aree. Impostare un limite di tempo per l’uso dell’app, utile per bambini o sessioni di studio.

per l’uso dell’app, utile per bambini o sessioni di studio. Bloccare la possibilità di uscire dall’app finché non inserisci il codice di sblocco o usi Face ID/Touch ID.

4. Termina la sessione

Quando hai finito di usare l’app in modalità protetta:

Premi di nuovo tre volte il tasto laterale o Home.

il tasto laterale o Home. Inserisci il codice o usa Face ID/Touch ID per uscire.

L’iPhone tornerà al normale utilizzo, con tutte le app accessibili come di consueto.

Perché usare Accesso Guidato su iPhone?

Questa modalità è ideale se presti il telefono a qualcuno, vuoi evitare distrazioni durante il lavoro, o desideri che i bambini usino un’app senza poter esplorare altre funzionalità del dispositivo. Protegge la privacy, aumenta il controllo sulle app e ti permette di mantenere la concentrazione senza preoccuparti che qualcuno possa navigare altrove sul tuo iPhone.