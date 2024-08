Come recuperare le app cancellate su iPhone senza ricordare il nome

HowTo

Martina Pedretti | 8 Agosto 2024

iPhone

Hai per sbaglio eliminato un’app su iPhone e vorresti recuperarla ma non ricordi il nome? Ecco come trovare le app cancellate

A volte capita di eliminare un’app dal tuo iPhone, per poi renderti conto che vorresti riaverla, sia perché l’hai cancellata per errore o perché hai cambiato idea. Fortunatamente, Apple tiene traccia di tutte le app che hai scaricato, permettendoti di recuperarle facilmente anche se non ricordi il loro nome.

Come ritrovare le app eliminate su iPhone

Apple mantiene un elenco delle app che hai acquistato o scaricato, quindi puoi tornare indietro e recuperarle quando necessario. Il metodo più diretto per trovare le app eliminate è attraverso l’App Store nella sezione “Acquistate“. Ecco come procedere:

Apri l’App Store sul tuo iPhone. Tocca la tua immagine del profilo in alto a destra. Seleziona “Acquisti”. Nella lista vedrai le app attualmente installate con l’opzione “Apri”. Le app eliminate, invece, saranno contrassegnate da un’icona a forma di nuvola con una freccia verso il basso.

Per ridurre il numero di app da scorrere, puoi selezionare “Non su questo iPhone“, che mostrerà solo le app che non sono attualmente installate sul dispositivo. Così facendo potrai anche scorrere più facilmente la lista se non ti ricordi esattamente il nome dell’app che hai bisogno di riscaricare su iPhone.

Come ripristinare un’app eliminata

Una volta trovata l’app che desideri reinstallare, il ripristino è semplice:

Sempre nella sezione “Acquisti” dell’App Store, individua l’app che vuoi ripristinare. Tocca l’icona della nuvola accanto all’app per scaricarla di nuovo. Dopo il download, tocca “Apri” per utilizzare l’app.

Cosa fare se non trovi l’app nella schermata Home

Se invece non vedi un’app nella tua schermata Home, questa potrebbe non essere stata eliminata, ma semplicemente nascosta. Può darsi che tu abbia cliccato per sbaglio l’opzioni “Nascondi” su iPhone e che ora questa non appaia. Per trovare queste app:

Scorri fino all’ultima pagina della schermata Home per accedere alla Libreria app. Cerca l’app desiderata all’interno della Libreria app.

Se hai seguito passo passo questa guida su come recuperare le app cancellate su iPhone senza ricordare il nome, sicuramente sarai riuscito nel tuo intento.