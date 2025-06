Come riconoscere le recensioni false su Amazon

HowTo

Martina Pedretti | 12 Giugno 2025

Sei mai incappato in recensioni che pensi essere false su Amazon? Ecco come riconoscerle per non farti ingannare

Lo shopping online è comodo, rapido e ormai parte della nostra quotidianità. Ma dietro ogni click può nascondersi una trappola ben confezionata: le recensioni false. Amazon, in particolare, è terreno fertile per valutazioni ingannevoli che sembrano autentiche, ma in realtà sono scritte da venditori o da utenti pagati per influenzare le opinioni. E con l’avvento dell’intelligenza artificiale, riconoscerle è diventato ancora più difficile.

Già nel 2021, si è scoperto che oltre 200.000 persone erano coinvolte in un sistema di recensioni false su Amazon. E oggi, strumenti AI sono in grado di generare centinaia di recensioni in pochi minuti, rendendo più complesso separare il reale dal fittizio. Anche strumenti come Fakespot, utili per smascherare recensioni sospette, stanno scomparendo. La buona notizia? Con un po’ di attenzione, si possono ancora riconoscere i segnali d’allarme.

Come riconoscere una recensione falsa su Amazon: i segnali da non ignorare

Testi troppo generici o entusiasti

Se leggi una recensione con frasi come “Prodotto fantastico! Lo consiglio a tutti!”, senza dettagli specifici sull’utilizzo o sul contesto, fai attenzione. Potrebbe essere scritta solo per gonfiare la valutazione. Grammatica approssimativa o stile innaturale

Le recensioni false spesso sono tradotte automaticamente o scritte da chi non è madrelingua. Se il testo ha errori evidenti o un linguaggio “robotico”, è sospetto. Recensioni pubblicate in massa

Se noti una raffica di recensioni Amazon (magari tutte a cinque stelle) pubblicate nello stesso giorno, probabilmente c’è sotto un’operazione falsa. Recensori con nomi strani

Un recensore che si firma “user1234” o con un nome generico mai visto altrove potrebbe non essere reale. Foto e video troppo professionali

Recensioni utente con contenuti visivi iper-prodotti, quasi da pubblicità, potrebbero non essere spontanei. Mancanza del badge “Acquisto verificato”

Anche se non è una garanzia assoluta (ci sono modi per aggirarlo), l’assenza di questo marchio dovrebbe farti riflettere. Confronti con prodotti concorrenti

Se una recensione nomina altri marchi in tono negativo, è probabile che sia strategicamente pensata per danneggiare la concorrenza.

Cosa fare

Controlla sempre più fonti : non affidarti solo alle recensioni che pensi siano false su Amazon. Cerca opinioni su forum, blog specializzati o video recensioni.

: non affidarti solo alle recensioni che pensi siano false su Amazon. Cerca opinioni su forum, blog specializzati o video recensioni. Segnala contenuti sospetti : Amazon offre la possibilità di segnalare recensioni ingannevoli.

: Amazon offre la possibilità di segnalare recensioni ingannevoli. Leggi le recensioni a bassa valutazione: spesso sono più oneste e indicano problemi reali del prodotto.

Comprare online non deve essere un salto nel buio. Con spirito critico e qualche attenzione in più, puoi imparare a riconoscere le recensioni false su siti come Amazon e fare acquisti più sicuri e consapevoli.