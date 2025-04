HowTo

Martina Pedretti | 17 Aprile 2025

Windows

Scopri come rinominare più file contemporaneamente su Windows, risparmiando tempo ed evitando errori manuali.

Ti ritrovi con decine di file dai nomi incomprensibili come IMG_1002.jpg o Screenshot_20250417.png su Windows? È una situazione comune, soprattutto dopo aver trasferito foto o documenti da smartphone e altri dispositivi. Rinominarli uno per uno è una perdita di tempo enorme, ma per fortuna Windows offre soluzioni rapide ed efficaci.

Rinomina base con Esplora file su Windows

La funzione più immediata è già integrata nel sistema operativo. Ecco come usarla:

Apri Esplora file e vai nella cartella che contiene i file da rinominare. Seleziona tutti i file (puoi usare Ctrl + A oppure cliccare tenendo premuto Ctrl). Premi F2 sulla tastiera. Digita il nuovo nome desiderato, ad esempio VacanzeSardegna2024, e premi Invio.

Windows rinominerà automaticamente i file aggiungendo un numero progressivo tra parentesi, tipo VacanzeSardegna2024 (1).jpg, VacanzeSardegna2024 (2).jpg , e così via. Se sbagli, niente panico: puoi annullare tutto con Ctrl + Z.

Altre alternative

Se lavori con centinaia o migliaia di file Windows regolarmente, strumenti di terze parti come File Renamer (ce ne sono diversi, anche gratuiti) offrono ancora più flessibilità. Alcune funzionalità comuni includono:

Rinomina basata su modelli personalizzati .

. Cambio estensione automatizzato.

automatizzato. Salvataggio e riutilizzo di preset di rinomina .

. Annullamento semplice in caso di errore.

Quindi che tu voglia solo dare un nome più ordinato alle tue foto delle vacanze o gestire l’archivio di lavoro con precisione, Windows ha gli strumenti giusti per rinominare in blocco. E con un piccolo aiuto da app di terze parti, puoi trasformare una cartella caotica in un archivio pulito e ben organizzato.