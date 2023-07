HowTo

Martina Pedretti | 25 Luglio 2023

Instagram

Scopri come rispondere a un messaggio specifico nei DM di Instagram: come funziona il pratico strumento del social

Instagram è una delle piattaforme di social media più popolari al mondo, e con il passare del tempo, continua a introdurre nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Forse non lo sapete ma Instagram fornisce ance la possibilità di rispondere direttamente a un messaggio specifico nei Direct Messages (DM), rendendo la gestione delle conversazioni più semplice ed efficiente. In questa guida, ti mostreremo come utilizzare questa nuova funzione passo dopo passo.

Come abilitare la funzione di risposta ai messaggi specifici

Prima di poter rispondere direttamente a un DM specifico, assicurati di avere l’ultima versione dell’app Instagram installata sul tuo dispositivo. Se l’opzione di risposta ai messaggi specifici non è ancora disponibile, è necessario eseguire un semplice aggiornamento dell’app per abilitarla.

Apri l’app di Instagram sul tuo dispositivo. Fai clic sull’icona del profilo nell’angolo in basso a destra. Tocca il menu ad hamburger nell’angolo in alto a destra (tre linee orizzontali). Se disponibile, troverai l’opzione “Aggiorna messaggi“. Tocca questa voce per eseguire l’aggiornamento e abilitare la nuova funzione.

Come rispondere a un messaggio specifico nei DM Instagram

Una volta abilitata la funzione, rispondere a un messaggio specifico è semplice e intuitivo. Segui questi passaggi:

Apri l’app di Instagram sul tuo dispositivo. Vai alla sezione dei Direct Messages (DM) toccando l’icona della busta nella parte in alto a destra. Seleziona la conversazione o il gruppo in cui desideri rispondere a un messaggio specifico. Tieni premuto il testo del messaggio a cui vuoi rispondere e scorri verso destra fino a quando non appare il pulsante di risposta, quindi rilascia. Se il messaggio da riprendere è uno dei tuoi, scorri verso sinistra. In alternativa, tieni premuto il messaggio e fai clic sul pulsante “Rispondi”.

Questa funzione si rivela particolarmente utile nei gruppi di chat con numerosi partecipanti, dove i messaggi possono accumularsi rapidamente. La possibilità di rispondere direttamente a un messaggio specifico aiuta a mantenere una conversazione più organizzata e a evitare confusioni.

La risposta al DM Instagram sarà visualizzata insieme al messaggio originale, facilitando la comprensione delle conversazioni, soprattutto quando queste diventano più lunghe.