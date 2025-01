HowTo

Martina Pedretti | 27 Gennaio 2025

Instagram

Scopriamo come ritrovare un Reel appena visto su Instagram e se esiste la cronologia dei video che abbiamo visualizzato

Chi non ha vissuto il dramma? Scorri tra i Reels, ne trovi uno esilarante o interessante, e quando vuoi condividerlo… sparisce! Scopriamo quindi se esiste un modo per ritrovare un Reel appena visto su Instagram, ma che per sbaglio abbiamo perso aggiornando la pagina.

1. Controlla i Reels a cui hai messo “Mi piace”

Instagram registra tutti i contenuti che ti sono piaciuti:

Vai sul tuo profilo e tocca il menu in alto a destra.

Seleziona La tua attività > Mi piacciono .

> . Applica il filtro “Reels” per visualizzare solo i contenuti di questo tipo.

Se non hai messo “Mi piace” al Reel in questione, passa al metodo successivo.

2. Cerca nei tuoi contenuti salvati

Puoi salvare un Reel toccando i tre puntini sull’angolo del video e selezionando Salva. Per recuperarlo:

Vai sul tuo profilo, tocca il menu e seleziona Salvati .

. Filtra per “Reels” e sfoglia i contenuti salvati.

3. Usa il nome del creatore o hashtag

Se ricordi il nome dell’account o un hashtag utilizzato nel Reel:

Vai nella sezione Cerca e inserisci il nome del creatore o l’hashtag.

e inserisci il nome del creatore o l’hashtag. Esplora i contenuti correlati per trovare il video desiderato.

4. Cerca tramite musica o audio

Molti Reels utilizzano brani riconoscibili, quindi se ti ricordi la canzone che aveva come sottofondo puoi:

Usare la barra di ricerca per trovare il titolo o il testo della canzone.

Nella sezione Audio, troverai i Reels che utilizzano quel brano.

5. Cerca su altre piattaforme

I Reels virali spesso finiscono su YouTube, TikTok, o Reddit. Se ricordi un dettaglio specifico, prova a cercarlo su Google per trovarlo altrove.

Anche se queste soluzioni richiedono un po’ di impegno, sono i metodi migliori finché Instagram non introdurrà una cronologia di visualizzazioni più accessibile.