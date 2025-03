HowTo

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2025

Prime Video

Ti spieghiamo tutti i passaggi da seguire se ti stai chiedendo come scaricare i contenuti sulla piattaforma di Prime Video.

Prime Video, come scaricare contenuti

Se ti abbiamo già spiegato come scaricare film e serie TV su Disney Plus e come eliminare i contenuti visionati dopo il download, ora passiamo a un competitor: Prime Video. Ti sei mai chiesto o ti è mai balenata l’idea di scaricare dei contenuti dalla piattaforma ma di non sapere come fare?

Qui riportiamo tutti i passaggi da fare in poche semplici mosse, dividendo dai dispositivi Windows e Mac, per passare a quelli Android e iOS.

Come scaricare con Windows e Mac

Partiamo subito da Windows e Mac. Vuoi scaricare un contenuto da Prime Video? Hai ben sei punti da seguire, che ti sveliamo qui sotto:

Per prima cosa è necessario avviare l’app dopo averla scaricata su Microsoft Store o su Apple Store. Fatto questo devi effettuare il login utilizzando il tuo account Amazon e selezionare il profilo. A questo punto dal vasto catalogo puoi cercare tutti i contenuti che intendi scaricare. Puoi farlo direttamente dalla Home, oppure consultando la barra di ricerca o le varie categorie. Su Microsoft la voce Categorie è nel menù laterale, su Mac è in alto. Una volta trovato il contenuto in questione su Prime Video, clicca sulla locandina e sul pulsante “Scarica” che ha con sé una freccia verso il basso. Invece per le serie TV, devi pigiare il pulsante per scaricare l’intera stagione (si trova in alto), ma se vuoi i i singoli episodi si trova accanto ai titoli. Ogni volta che intenderai scaricare un contenuto, sarà richiesto anche scegliere la qualità del download, ma anche la lingua dell’audio. Poi cliccando su Avvia download, verrà scaricato il contenuto nella sezione Download.

Prime Video, come scaricare con Android e iOS/iPadOS

E se invece avete un dispositivo Android o iOS/iPadOS? Ecco come scaricare i contenuti su Prime Video:

Se utilizzi Android o iOS/iPadOS, apri l’applicazione di Prime Video (o scaricala su Google Play Store o App Store). Aperta, effettua l’accesso all’account Amazon, poi seleziona il profilo e scegli il contenuto da scaricare. Premi poi sul pulsante Scarica nella schermata successiva. Come detto per i film e le serie il pulsante si trova in alto, invece per i singoli episodi si trova accanto ai titoli. Si apre poi una finestra per scegliere la qualità del download così come la lingua. Infine clicca su Avvia download, per scaricare il contenuto che troverai salvato in Download.

Se volete dall’app di Prime Video per dispositivi mobili, c’è anche modo di attivare il download automatico degli episodi, così da sfruttare la connessione più veloce se si vogliono scaricare subito gli episodi mancanti. Per farlo serve:

Apri l’applicazione. Accedere ad Area Personale. Tocca l’icona a forma di ingranaggio presente in alto a destra. Clicca Streaming e download, dov’è presente Download automatico. Attivare il selettore accanto. Da qui è possibile quindi scegliere il numero di episodi da scaricare automaticamente per risparmiare spazio e memoria. Puoi anche attivare l’interruttore accanto alla voce Elimina gli episodi visti.

Tutto chiaro? Ora corri su Prime Video e scegli quale film o serie TV scaricare per vederla offline come e quando vuoi!