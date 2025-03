HowTo

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2025

Disney+

Ecco come eliminare dal dispositivo i contenuti scaricati su Disney Plus

I contenuti scaricati su Disney Plus come si possono eliminare dal dispositivo? Ecco una guida dettagliata su come fare nel dettaglio.

Elimina contenuti scaricati da Disney Plus

Dopo averti spiegato come scaricare una puntata di una serie TV o di un film su Disney Plus, ti sei mai chiesto come eliminare gli stessi contenuti? Se intendi eliminare una pellicola o un episodio così come altri contenuti della piattaforma che hai scaricato, sai come fare? Siamo qui per consigliarti il metodo da effettuare per cancellare

Qui a seguir ti riportiamo tutti i passaggi da fare Disney Plus uno alla volta:

Per prima cosa apri l’app Disney+. Clicca sull’icona di download. Per i film (o anche degli altri programmi singoli). Clicca sull’icona del dispositivo che ha il segno di spunta affianco al titolo che desideri eliminare.

(o anche degli altri programmi singoli). Clicca sull’icona del dispositivo che ha il segno di spunta affianco al titolo che desideri eliminare. Invece per gli episodi: è necessario selezionare la serie. In seguito toccare l’icona del dispositivo con il segno di spunta che si trova accanto al titolo che vuoi eliminare. Seleziona Rimuovi download per togliere il contenuto dal tuo dispositivo.

C’è anche la possibilità su Disney Plus di poter eliminare più contenuti contemporaneamente. Sapete come fare in tal caso? Tre sono i passaggi da fare nello specifico:

Tocca Modifica. Seleziona i titoli che vuoi eliminare. Tocca l’icona del cestino per poter cancellare il contenuto in questione. Così sarà ufficialmente rimosso il film o l’episodio in questione.

Ricorda sempre che se esci dal tuo account di Disney Plus tutti i contenuti scaricati saranno eliminati dal dispositivo. Se vuoi guardare i contenuti che hai scaricato precedentemente dovrai scaricarli nuovamente.

Questi quindi tutti i passaggi che dovete seguire sulla piattaforma di Disney Plus.