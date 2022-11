Come scaricare il proprio archivio dati, foto e video da Twitter per scampare alla cancellazione del social e non perdere nulla

Su Twitter si possono scaricare tutti i tweet e le foto pubblicati

Sebbene la minaccia della chiusura di Twitter sembra passata, è sempre meglio non abbassare la guardia visti i tempi che corrono. Infatti molti utenti temono ancora di perdere tutti i loro anni sul social, dai tweet alle foto più divertenti. Proprio per questo Twitter ha deciso di lanciare una funzione per scaricare il proprio archivio, dai dati ai video. Ecco come fare.

Ogni utente Twitter può scaricare un backup completo dei propri tweet su PC o su smartphone. In questo modo si potranno conservare tutti gli anni passati sul social, e magari trasportarli a un’altra piattaforma come Mastodon. Dopotutto Elon Musk è ancora il CEO di Twitter e potrebbe da un momento all’altro disattivarlo.

Per prepararsi all’evenienza, ecco come scaricare il proprio archivio dati, foto e video da Twitter. Si tratta di una procedura molto veloce e semplice, che tuttavia richiede abbastanza spazio, ed è quindi consigliato farla da PC piuttosto che da smartphone.

Per iniziare il download è necessario recarsi su Altro, poi selezionare Impostazioni e poi Impostazioni e privacy e ancora Il tuo account. Qui si aprirà un menù dove selezionare la voce Scarica l’archivio dei tuoi dati. Si procede poi verso Dati di Twitter, e alla voce Richiedi l’archivio in blu. Cliccando questa sezione partirà la richiesta di scaricamento a Twitter. Sarà anche necessario inserire la propria password per accedere al dispositivo, per effettuare la verifica a due fattori, con un codice inviato via email o SMS.

A questo punto non resta che aspettare, dato che l’archivio dovrebbe essere pronto in circa 48 ore. Quando questo sarà pronto, si riceve una email e una notifica nell’app, che spiega che dopo sette giorni l’archivio sarà eliminato e si dovrà ricominciare il procedimento.

Il file scaricato da Twitter è in formato .ZIP. La cartella compressa contiene i dati su informazioni dell’account, cronologia dell’account, app, dispositivi, attività dell’account, interessi e inserzioni. Ogni utente potrà quindi recuperare anche immagini del profilo passate e tweet cancellati, oltre a immagini, video, GIF. Per chi si è registrato e ha usato Twitter Spaces, troverà tutti i materiali.

Inoltre nell’archivio scaricato figura anche un file readme, che spiega cosa è incluso, e due cartelle compresse: assets e data. In quest’ultima si trovano tutti i media mai condivisi sul social. Infine gli utenti hanno a disposizione una versione HTML dell’archivio, apribile da browser.

PC Professionale © riproduzione riservata.