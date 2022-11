Nelle ultime ore non si parla d’altro. Twitter rischia davvero di chiudere o si tratta di un falso allarme? Sarà a pagamento? Al momento si tratta di domande a cui non sappiamo rispondere. La società ha reso noto ai propri dipendenti che gli uffici resteranno chiusi in via temporanea, con effetto immediato, almeno fino a lunedì prossimo. Non sono state fornite motivazioni circa questa scelta, ma il tutto sembra derivare da un gran numero di dipendenti che avrebbero deciso di dimettersi dopo la presa di posizione di Elon Musk. Il proprietario del noto social network, che già aveva parlato di possibile bancarotta, ha invitato i dipendenti a lavorare duro e intensamente per tante ore, oppure andare via.

Elon Musk, che ha acquistato Twitter per un affare da 44 miliardi di dollari, è diventato amministratore delegato e ha già iniziato a fare la voce grossa: «ATTENZIONE: Elon Musk blocca tutti gli uffici dell’azienda “Twitter”. Nessuno entra e nessuno esce. In qualsiasi momento questo social network potrebbe subire un blackout. Secondo gli specialisti difficilmente ci sarà un ritorno: “irreversibile”», si apprende da alcune pagine come Choquei.

🚨ATENÇÃO: Elon Musk tranca todos os escritórios da empresa ‘Twitter’. Ninguém entra e ninguém sai.



A qualquer momento está rede social poderá sofrer um apagão. De acordo com especialistas, dificilmente haverá retorno: “irreversível”. #RIPTwitter — CHOQUEI (@choquei) November 18, 2022

Intanto lo stesso Elon Musk si è pronunciato in queste ore a seguito del caos che si sta generando. Riguardo a una possibile chiusura e licenziamento dei dipendenti ha detto infatti: “Le persone migliori rimarranno, quindi non sono troppo preoccupato per questo.”

Sempre Musk sui suoi social ha vivacizzato la situazione proponendo dei tweet, come questo: “Abbiamo raggiunto un altro record di utilizzo di Twitter”. Poco dopo ha pubblicato una bandiera pirata con un teschio sul consueto drappo nero e un meme che ironizza su un possibile funerale di Twitter.

Nel social, nel mentre, gli utenti sembrano essere particolarmente preoccupati di quanto sta succedendo ed è diventato virale l’hashtag #RipTwitter, con il timore che il social in breve tempo possa cessare di esistere. E pensate: c’è chi si è già spostato su altre piattaforme simili. In attesa di capire cosa succederà, vi invitiamo a seguirci per altre news!

PC Professionale © riproduzione riservata.