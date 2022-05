WhatsApp rilascia gli sticker di Stranger Things

In occasione dell’uscita del primo volume della quarta stagione di Stranger Things su Netflix, WhatsApp ha lanciato uno sticker pack dedicato alla serie. Questi adesivi sono utilizzabili sui dispositivi Android e iOS, ma anche da Desktop e su web.

WhatsApp aveva pubblicato un suo sticker pack l’ultima volta con il film Disney Encanto. Tuttavia non poteva esimersi dal rilasciare degli sticker a tema Stranger Things, visto l’attesissimo debutto della nuova stagione su Netflix. Sono anni che i fan della serie aspettano il suo ritorno, e probabilmente si tratta di uno dei prodotti con più hype di tutto il 2022.

Come scaricare gli sticker di Stranger Things su WhatsApp

Gli sticker

Ma come si ottengono questi sticker di WhatsApp? Come si scaricano? Il nuovo pack di adesivi è disponibile direttamente nel WhatsApp Sticker Store per Android, iOS e Desktop. Gli sticker includono tutti i personaggi della serie, da Dustin e Nancy, a Undici e Mike, senza dimenticare poi Steve, Lucas, Max, Joyce e Hopper. Se per caso non doveste trovare gli sticker di Stranger Things sullo store di WhatsApp, potete utilizzare questo link per ottenerli.

Ogni sticker di Stranger Things è associato a un’emoji o uno stato d’animo, per comunicare con le immagini i propri sentimenti o le proprie reazioni. Non c’è rischio di spoiler per la quarta stagione dello show, dato che i frame sono stati reperiti solo dalle prime tre, disponibili da tempo su Netflix.

Attenzione comunque a bazzicare sui social: la prima parte di Stranger Things 4 ha debuttato con i suoi 7 episodi il 27 maggio, mentre i rimanenti due arriveranno il 1° luglio.

PC Professionale © riproduzione riservata.