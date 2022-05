Alcuni iPhone non riceveranno più aggiornamenti di WhatsApp

Attenzione a tutti gli utenti iPhone! WhatsApp infatti non supporterà più alcuni dispositivi più datati. A partire da ottobre l’applicazione non si aggiornerà più sui device rimasti a iOS 10 e iOS 11. Ecco la lista degli iPhone che dovranno dire addio a WhatsApp.

Non sono tanti i dispositivi su cui WhatsApp non funzionerà più, infatti il supporto cesserà solamente su iPhone 5 e iPhone 5c. Gli iPhone successivi dovranno comunque installare l’ultima versione di iOS per continuare a ricevere gli aggiornamenti. Se infatti sul proprio dispositivo si ha ancora iOS 10 o iOS 11, l’app di messaggistica non si potrà utilizzare.

Tutti gli utenti che al momento utilizzano ancora questi dispositivi e i relativi sistemi operativi, verranno notificati. Molti iPhone con versioni datate di iOS stanno iniziando a non ricevere più aggiornamenti da diverse app al momento. Gli iPhone 5 o 5c sono quindi ormai inutilizzabili per chi vuole rimanere aggiornato e messaggiare con famiglia, amici e colleghi.

Da quando WhatsApp non funzionerà più su iPhone 5 e 5C? La data indicata è il 24 ottobre del 2022, dopodiché cesserà il supporto. Successivamente lo stesso destino toccherà anche agli amatissimi iPhone 6 e 6s. Tant’è che ancora moltissime persone li usano, anche se presto o tardi dovranno dire loro addio. Nel corso del 2023 infatti è probabile che WhatsApp smetterà di supportare anche queste versioni dello smartphone Apple.

