Come scoprire i contenuti in 4K disponibili su Netflix

Martina Pedretti | 13 Agosto 2025

Scopri come individuare facilmente i contenuti in 4K su Netflix. Requisiti, trucchi di ricerca e consigli per goderti film e serie in HD.

Come trovare film e serie in 4K su Netflix: guida semplice

Se ami guardare film e serie con una qualità d’immagine impeccabile, il 4K è la scelta giusta: colori più vividi, dettagli nitidissimi e un’esperienza visiva che ti fa sentire al cinema anche dal divano di casa. Ma su Netflix, trovare i titoli disponibili in 4K non è sempre immediato: non esiste una sezione unica dedicata, quindi bisogna conoscere qualche trucco.

La prima cosa da sapere è che il 4K su Netflix non è disponibile per tutti i piani: ti serve l’abbonamento Premium e una connessione internet stabile (almeno 15 Mbps). In più, devi avere un dispositivo compatibile, che sia una smart TV 4K, una console o un lettore multimediale abilitato.

Una volta verificati questi requisiti, il modo più semplice per scoprire i contenuti in 4K è usare la barra di ricerca di Netflix. Basta digitare parole chiave come “4K” o “Ultra HD” e la piattaforma ti mostrerà un elenco di film e serie che supportano questa risoluzione. Non è un elenco ufficiale completo, ma è un buon punto di partenza.

In alternativa, puoi aprire la scheda di un titolo che ti interessa e controllare le informazioni tecniche: se nella descrizione appare il logo Ultra HD 4K, sei a posto. Questa indicazione compare di solito accanto ad altre specifiche, come HDR o Dolby Vision, che migliorano ulteriormente la qualità visiva.

Un altro trucco? Navigare tra le categorie di genere e affidarti ai suggerimenti personalizzati: spesso Netflix propone contenuti 4K in base alle tue abitudini di visione, anche se non lo segnala subito in evidenza. Con un po’ di esplorazione, troverai perle che forse non avresti mai cercato.

Insomma, scoprire i contenuti in 4K su Netflix richiede un pizzico di curiosità e attenzione ai dettagli. Una volta capito come fare, non tornerai più indietro: il 4K trasforma ogni serata film in un’esperienza davvero spettacolare.