Netflix è approdato in Italia nel 2015 e da allora i suoi utenti sono sempre stati di più. Chi c’era sin dall’inizio si ricorderà i tempi in cui la piattaforma non aveva ancora tanti titoli al suo interno e pochi originali, come le serie Marvel e Orange is the New Black. Forse non sapevate che è possibile scoprire qual è la prima cosa che avete guardato su Netflix. Ecco come fare in pochi passaggi.

Come scoprire qual è stata la prima cosa guardata su Netflix

Il primo passo è quello di accedere al proprio profilo Netflix da browser, e quindi non da app iOS o Android. Una volta aperta la home basterà cliccare in alto a destra, sulla propria icona. Nel menù a tendina che andrà ad aprirsi si dovrà selezionare la voce “Account“. Dopodiché si scorre fino alla sezione Profilo e filtro famiglia. Se si hanno più profili all’interno del proprio account, è necessario cliccare la freccia in giù sulla destra del Profilo di cui si vuole scoprire la prima cosa guardata su Netflix.

A questo punto basterà cliccare su Attività di visione contenuti e scorrere fino a che la schermata non si blocca. Sulla destra appariranno due scritte: Nascondi tutti e Scarica tutti. Cliccando sulla seconda voce si aprirà poi un pop up e verrà avviato un download. Preparazione in corso della tua attività di visione di contenuti, se il download non si avvia automaticamente, clicca su “Scarica attività di visione contenuti” qui sotto, si legge.

La piattaforma streaming vi avrà quindi scaricato un file .csv, che si apre con Excel o con un suo simile, dove potrete leggere la lista completa dei contenuti che avete guardato negli anni. Scorrendo fino in fondo scoprirete il primo prodotto che avete visionato una volta aperto il vostro account Netflix.

Fateci sapere qual è e che anno era!

PC Professionale © riproduzione riservata.