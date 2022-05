Il gioco mobile di carte Marvel Snap è in arrivo: ecco cos’è, come funziona, quando esce e trailer.

Cos’è Marvel Snap

Marvel continua il suo viaggio nel mondo dei videogiochi, e oggi ha annunciato un nuovo titolo. La conferma arriva da un tweet pubblicato da Marvel Entertainment, in cui è presente anche un video trailer. Si tratta di Marvel Snap, un gioco di carte mobile.

Il giocatore potrà assemblare la propria squadra dei sogni in questo gioco di carte collezionabili multiplayer 1v1 ricco di azione in arrivo su dispositivi mobili e PC. Ogni partita durerà tre e le proprie carte potranno salire di livello, con divertenti animazioni.

Trailer e video

La clip mostra America Chavez, già apparsa nel film Doctor Strange e il Multiverso della Follia, Ironheart e Venom che si scontrano con alcuni nemici che sembrano dei robot del Doctor Doom. Appare poi Galactus, e America apre un portale che conduce Miles Morales, Wakanda Hulkbuster e Groot nell’universo. Saranno tantissimi i personaggi Marvel protagonisti di questo gioco Thanos, Hela e Wolverine.

Ecco il trailer:

Quando esce e dove

Se volete provare il gioco, potete cliccare su MarvelSnap.com per registrarvi per l’imminente beta per dispositivi Android. Il gioco sarà disponibile poi su tutte le piattaforme mobile, ma anche su PC, al lancio. Al momento non sappiamo quando uscirà, ma sembra che l’attesa non sarà ancora lunga.

Sono in arrivo anche videogiochi Marvel per piattaforme di gioco come PlayStation 4, 5 e Xbox, ovvero Spider-Man 2 e Wolverine.

PC Professionale © riproduzione riservata.