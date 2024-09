Come scoprire quante ore al giorno passi su Instagram

HowTo

Martina Pedretti | 5 Settembre 2024

Scopri come controllare quanto tempo passi su Instagram e impostare limiti di utilizzo con gli strumenti nell’app e nei sistemi iOS e Android.

Vuoi scoprire quante ore al giorno passi su Instagram? Ecco come fare

Hai mai riflettuto su quanto tempo passi sui social media, in particolare su Instagram? Potrebbe essere sorprendente scoprire quante ore dedichi a scorrere sull’app ogni giorno.

Essere consapevoli del proprio tempo online è il primo passo per ridurre l’uso eccessivo dei social, che spesso può diventare una vera dipendenza.

Instagram, con i suoi contenuti intrattenenti, rende facile rimanere incollati allo schermo. Fortunatamente, l’app stessa offre strumenti per monitorare e gestire il tempo speso online.

Se infatti dai grafici forniti dal social noterai di fare un uso massiccio dell’app di Instagram, potrai anche decidere di importi un limite giornaliero, che si presenterà sotto forma di reminder o di notifica.

Nella sezione “La tua attività”, disponibile nelle impostazioni di Instagram, puoi verificare la tua media giornaliera di utilizzo e impostare limiti per evitare di esagerare. Questi dati però si riferiscono solo agli ultimi sette giorni, quindi, per un’analisi più approfondita, è consigliabile utilizzare il “Tempo di utilizzo” di iOS o il “Benessere digitale” di Android, funzioni integrate nei rispettivi sistemi operativi.

Quindi, per accedere a una gestione ancora più dettagliata, puoi ricorrere agli strumenti offerti da iOS e Android. Su iOS, basta andare in “Impostazioni” > “Tempo di utilizzo” per vedere quante ore trascorri su Instagram e, se necessario, impostare limiti rigorosi. Gli utenti Android possono fare lo stesso attraverso “Benessere digitale“, che consente di monitorare l’uso delle app e bloccarle una volta raggiunto un limite prestabilito.

Anche in questo caso, se noti che stai passando troppo tempo su Instagram, potrai quindi limitare le ore giornaliere a cui puoi avere accesso al social.

Queste funzioni sono utili per mantenere il controllo del tempo sui social, aiutandoti a bilanciare meglio le tue giornate e a evitare di cadere nella trappola di un uso eccessivo del telefono.