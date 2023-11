HowTo

Martina Pedretti | 22 Novembre 2023

Gmail da dicembre eliminerà gli account obsoleti: come scoprire se il tuo sarà rimosso e come salvarlo dalla cancellazione

Il primo indirizzo e-mail è qualcosa che in molti si portano dietro ancora oggi, mentre altri sono riusciti ormai a lasciarselo alle spalle. Ma come dimenticare il nome creato in giovane età, in modo non professionale, usando un soprannome scolastico, una battuta sconveniente o un riferimento al cantante che vi piaceva ai tempi. Ora Gmail ha deciso di chiudere la porta sul passato, e cancellare i vecchi indirizzi e-mail inutilizzati.

Infatti si profila il rischio che questi vecchi account Gmail, dimenticati o poco utilizzati, siano eliminati definitivamente. Google, nei mesi scorsi, ha annunciato il piano di eliminare gli account non attivi da almeno due anni, con l’operazione che avrà inizio a dicembre. Questo processo graduale coinvolge gli account creati ma mai più sfruttati dagli utenti. Se avete qualche dubbio, è consigliabile controllare i vecchi account prima che scompaiano, perché magari contengono informazioni importanti.

Google ha fornito dettagli sulle procedure di eliminazione, rassicurando che ci saranno notifiche inviate prima dell’eliminazione degli account Gmail. Queste notifiche raggiungeranno anche l’indirizzo di recupero associato al profilo. Una volta eliminato, l’account perderà l’accesso a tutti i servizi collegati, incluso Drive e Google Photos.

Per evitare la cancellazione, Google suggerisce di interagire anche solo una volta con l’account per riattivarlo. Ciò può includere azioni come leggere o inviare una mail, utilizzare Google Drive, guardare un video su YouTube, scaricare un’app dal Google Play Store, fare una ricerca Google dopo aver effettuato l’accesso con l’account, o utilizzare lo stesso account per accedere a un’app.

La motivazione di Gmail per eliminare gli account inutilizzati è centrata sulla sicurezza. Gli account obsoleti spesso non adottano l’autenticazione a due fattori, aumentando il rischio di vulnerabilità. L’azienda sostiene che gli account compromessi possono diventare una minaccia per la sicurezza, dal furto di identità alla diffusione di contenuti indesiderati o dannosi, come lo spam. Pertanto, l’iniziativa mira a ridurre tali rischi, proteggendo sia gli utenti che le persone a cui sono collegati.