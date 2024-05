HowTo

Martina Pedretti | 8 Maggio 2024

Su TikTok è virale il Flower Language che trasforma il proprio nome in un bouquet floreale: come si usa per scrivere le proprie parole

TikTok ha visto l’ascesa di numerosi trend e filtri nel corso degli anni. Tuttavia, uno dei più recenti e virali è il “Flower Language“, anche conosciuto come FlowerLanguage Filter o Flower Keyboard Trend. Questo filtro consente agli utenti di scrivere il proprio nome o qualsiasi altra parola utilizzando una tastiera QWERTY, dove ogni lettera corrisponde a un fiore. Il risultato è un bouquet digitale di fiori che rappresenta visivamente ciò che si è scelto di digitare.

Il filtro è diventato rapidamente virale sin dal suo lancio nel maggio 2024, catturando l’attenzione degli utenti di TikTok di tutto il mondo. Creato dall’utente supersappi, questo filtro ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua combinazione unica di creatività e semplicità.

La tastiera floreale è diventata virale su TikTok, con oltre 3,5 milioni di persone che la utilizzano. Il processo per scrivere il proprio nome con la tastiera floreale è semplice, ed ecco come usarlo:

Aprire l’app TikTok .

. Fare click sul pulsante più nella parte inferiore dello schermo per aprire la fotocamera.

Toccare il pulsante degli effetti e poi lo specchio.

Cercare FlowerLanguage .

. Fare click sul filtro per applicare il filtro alla fotocamera.

Una volta trovato il filtro Flower Language, gli utenti hanno davanti una tastiera QWERTY virtuale, ma con una sorprendente differenza. Ogni lettera della tastiera è associata a un fiore specifico, e se si digita, i fiori corrispondenti si aggiungono a un bouquet che si forma sullo schermo. Questo bouquet si trasforma in tempo reale, con l’aggiunta delle varie lettere.

L’aspetto più intrigante di questo filtro è la capacità di creare bouquet personalizzati. Gli utenti possono scrivere il proprio nome, il nome di un amico o qualsiasi parola desiderino, e il filtro genererà un bouquet di fiori unico basato sulla combinazione delle lettere inserite. Per questo il filtro floreale è diventato virale, usato da tanti utenti che vogliono scoprire come appare il loro nome.

Il filtro Flower Language ha catturato l’attenzioni degli utenti di TikTok in tutto il mondo, tanto che molti usano il bouquet a loro abbinato come sfondo del proprio cellulare. Con la sua semplicità, questo filtro si è rapidamente affermato come uno dei trend più in voga del 2024 su TikTok.